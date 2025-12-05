Ilir Serifi mit Betreuer. – Foto: privat

Ilir Serifi für Nordmazedonien im Einsatz „Für mich persönlich geht es gerade nur aufwärts“

VfR-Spieler Ilir Serifi ist seinem großen Traum, den Sprung in den Profifußball zu schaffen, ein kleines Stück näher gekommen. Am Mittwochabend gab der Spieler des Flens-Oberligisten VfR Neumünster sein 30-minütiges Debüt in der U21-Nationalmannschaft von Nordmazedonien beim 3:0-Testspielerfolg gegen die Auswahl von Liechtenstein in Schaan. „Ich habe leider nicht von Anfang an spielen können. Aber in dieser halben Stunde habe ich als Zehner überzeugen können und keine Fehler gemacht“, war der 20-Jährige mit seinem Einstand im Nationaltrikot erst einmal zufrieden und konnte sich für weitere Aufgaben empfehlen.

Dabei stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Mittelfeldregisseur weitere Bewährungschancen erhält, sich im Nationaltrikot zu präsentieren. „Am Tag der Abreise hat man mit mir nochmal gesprochen und mir gesagt, dass er dem Trainer der U21 eine Empfehlung gibt, um für das nächste Match gegen die U21 von Italien dabei sein zu können. Schon am Tag nach dem Spiel hatte das der Trainer zu meinem Papa Remo gesagt, was ich selbst zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Er erzählte es mir erst im Flugzeug und wir unterhielten uns dann darüber, dass mir der Trainer es am Tag der Abreise auch schon sagte. Ich muss aber dennoch auf die offizielle schriftliche Einladung warten“, ist der linksfüßige Serifi aber erst einmal froh, seine Chance genutzt zu haben. Große Emotionen nach dem Länderspiel

„Es war mir eine Ehre, für Nordmazedonien spielen zu dürfen. Und wenn ich dann noch höre, dass ich bei der U21 wahrscheinlich gegen Italien auch dabei bin, ist diese Ehre nicht zu beschreiben, und ich werde auch alles dafür tun, um auch dort gut auszusehen, einen guten Eindruck zu hinterlassen! Es war aber jetzt schon ein Erlebnis, das ich so schnell nicht vergessen werde“, ist Serifi immer noch hin- und hergerissen von den Erlebnissen, die es erst einmal zu verarbeiten gilt. Selbstbewusstsein durch starke Saison beim VfR Doch nach seinem Einsatz im Nationaltrikot hat der linksfüßige Serifi, der für den VfR in dieser Saison bereits acht Treffer erzielen konnte, auch reichlich Selbstbewusstsein getankt und traut sich einiges zu. „Ich denke, dass es auch verdient ist, da ich beim VfR gut in Schwung gekommen bin. Leistungen werden immer belohnt, das kann ich auch den noch jüngeren Spielern der U-Mannschaften mit auf den Weg geben.“ Die nächste Bewährungsprobe: Italien Doch die kommende Bewährungsprobe, die auf den ehrgeizigen VfR-Spieler wartet, sollte er denn zum Einsatz kommen, ist noch einmal in einer ganz anderen Dimension einzuordnen.

Ilir Serifi beim Länderspiel U21 Nordmazedonien gegen Liechtenstein. – Foto: privat