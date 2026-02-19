Ilir Qela verstärkt die Offensive des VfV 06 25-Jähriger bringt Regionalliga-Erfahrung und Vielseitigkeit mit von red · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfV Hildesheim

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und verpflichtet mit Ilir Qela einen flexiblen Offensivspieler. Der 25-Jährige war zuletzt vereinslos, stand zuvor beim Bremer SV in der Regionalliga Nord unter Vertrag.

Qela wurde in der Jugend von Hannover 96 ausgebildet und sammelte im Herrenbereich Erfahrungen unter anderem beim TSV Havelse sowie beim SV Babelsberg 03. Damit bringt er trotz seines Alters bereits Stationen mit, die auf konstantem Leistungsniveau im höherklassigen Bereich liegen. Der Offensivakteur ist variabel einsetzbar, kann sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen agieren. Zu seinen Stärken zählen Dynamik, Durchsetzungsvermögen im Eins-gegen-Eins und Zug zum Tor.

Sportvorstand Omar Fahmy sieht im Neuzugang eine gezielte Ergänzung: „Ilir verfügt über Qualitäten, die unserem Spiel guttun können. Nun kommt es darauf an, dass er körperlich schnell auf sein Topniveau kommt und seinen Spielrhythmus findet.“ Auch Qela selbst formuliert klare Ziele: „Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Der VfV 06 ist ein ambitionierter Verein, und ich habe große Lust, wieder voll anzugreifen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind.“