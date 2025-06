Ilija Galic, FC Wolfenweiler: "Es war ein ganz besonderes Pokalspiel"

Die Entwicklung des FC Wolfenweiler-Schallstadt in den vergangenen vier Jahren gleicht einer stetig ansteigenden Kurve, oder eher noch einer steilen Geraden. Anno 2022 als Meister der Bezirksliga Freiburg aufgestiegen, landeten die Markgräfler in ihrer ersten Landesliga-Saison auf dem vierten Platz. Im Folgejahr steigerte sich der FCW mit dem dritten Platz und dem Einzug ins Verbandspokal-Viertelfinale, und in der Saison 2024/2025 erntete die Mannschaft die Früchte der kontinuierlichen Aufbauarbeit mit dem Meistertitel, zudem stieß sie im Pokal bis ins Halbfinale vor. Dass der langjährige Chefcoach Julian Sutter aus familiären und beruflichen Gründen die Verantwortung an seinen Co-Trainer Raphael Heitzler weiterreichte, stellte sich als fliegender Wechsel heraus. Einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg hatte Mittelfeldmotor Ilija Galic. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.