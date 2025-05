Ilia Poliakov wechselt zu RW Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen hat sich die Dienste von Illia Poliakov gesichert. Der flinke Offensivspieler wechselt vom SC Verl an die Lindnerstraße. Der gebürtige Ukrainer startete seine Karriere bei Arsenal Kiev und wechselte im Sommer 2022 zur U19 des SC Verl. Seit der Saison 2023/24 geht Poliakov, der im März seinen 21. Geburtstag feierte, für die Zweitvertretung der Verler auf Torejagd und trainiert regelmäßig mit dem Profikader der Ostwestfalen. In der U23 stand Poliakov bisher bei insgesamt 40 Partien auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm starke 32 Tore und drei Vorlagen.

"Er brennt für den nächsten Schritt"



Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, freut sich über die Verpflichtung des Youngsters: „Illia ist ein sehr interessanter, junger Spieler, den ich seit der U19 im Blickfeld hatte. Er ist extrem lernwillig, brennt für den nächsten Schritt und kann in unserem Spielsystem gleich mehrere Positionen bekleiden. Wir trauen ihm in der kommenden Saison einiges zu und freuen uns, dass er diese mit uns bestreiten wird.“

„Ich bin seit drei Jahren in Deutschland und kenne Rot-Weiß Oberhausen gut. Schon in der Verler U19 hatte ich intensive Duelle gegen RWO und freue mich jetzt, Teil der Kleeblätter zu sein. In Verl habe ich oft mit den Profis trainiert und konnte viel lernen. Ich bin ein ehrgeiziger Typ und möchte mich bei RWO schnell weiterentwickeln und die Mannschaft mit möglichst vielen Toren unterstützen“, freut sich Illia Poliakov auf seine Zeit bei den Kleeblättern.