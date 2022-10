Ilay Baris trifft viermal beim Pokalerfolg des VfR Fischeln Kreispokal Kempen-Krefeld: 5:2-Sieg beim SC Schiefbahn.

Erster Pflichtspielsieg in dieser Saison für den Landesligisten VfR Fischeln. Allerdings noch nicht in einem Meisterschaftsspiel, sondern in der dritten Runde des Sparkassenpokals. Da gewann das Team beim klassentieferen SC Schiefbahn mit 5:2 (3:0) und steht in der nächsten Runde.