Ilario Manno: "Ein super Team!" FuPa Wintercheck: FC Tössfeld Fb

***

Du möchtest den FuPa-Wintercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Wintercheck-Fragen. Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

***

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

2. Platz in Wettingen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Ja, drei neue Spieler.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Wir haben nur Turnier.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Football School.

Wer steigt ab?

Keiner.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

100% zufrieden.