II. Freenet-Cup: Bötzower Budenzauber kehrt zurück

Der Bötzower Budenzauber bekommt seine zweite Auflage. Am morgigen Samstag, 10. Januar 2026, richtet der SV Eintracht Bötzow in der Oberkrämerhalle in Oberkrämer den II. Freenet-Cup aus. Acht Mannschaften, zwölf Minuten Spielzeit und ein kompakter Turniermodus versprechen einen Abend, der ganz auf Intensität und Nähe ausgelegt ist. Ab 19 Uhr rollt der Ball, zuvor öffnen sich ab 18:15 Uhr die Türen für ein Publikum, das nicht nur Fußball sehen, sondern Hallenfußball erleben will.

Der Gastgeber im Mittelpunkt Mit dem SV Eintracht Bötzow ist der Ausrichter selbst Teil des Teilnehmerfeldes. In Gruppe B trifft der Gastgeber auf den Birkenwerder BC 1908, den SC Oberhavel Velten sowie die SG Rot-Weiß Groß Glienicke II. Schon das erste Gruppenspiel der Bötzower um 19:42 Uhr gegen den SC Oberhavel Velten setzt einen frühen Prüfstein. Für den Gastgeber geht es dabei nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch darum, dem eigenen Turnier sofort ein Gesicht zu geben.

Ein Abend mit klarer Handschrift Der Freenet-Cup steht für ein konzentriertes Abendturnier, das bewusst auf Übersichtlichkeit und Spannung setzt. Acht Herrenteams treten in zwei Vierergruppen an, jedes Spiel zählt, jede Phase entscheidet über den Weg in die Endrunde. Die Oberkrämerhalle bietet dafür den passenden Rahmen: kurze Wege, enge Spielfläche, unmittelbare Atmosphäre. Zwölf Minuten Spielzeit lassen keinen Raum für Abwarten, sondern fordern Präsenz vom ersten Anstoß an.

Gruppe A mit ausgeglichener Struktur

In der Gruppe A begegnen sich der TuS 1896 Sachsenhausen II, der VfL Nauen II, die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren und der SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf II. Diese Gruppe vereint Zweitvertretungen und Spielgemeinschaften, die alle mit ähnlichen Voraussetzungen in das Turnier gehen. Der Auftakt erfolgt um 19 Uhr mit TuS 1896 Sachsenhausen II gegen die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren. In dieser Konstellation entscheidet weniger der große Name als vielmehr die Fähigkeit, sich schnell auf Hallenbedingungen einzustellen.

Gruppe B mit klaren Reibungspunkten

Die Gruppe B bringt mehrere etablierte Namen zusammen. Birkenwerder BC 1908, SC Oberhavel Velten, SV Eintracht Bötzow und SG Rot-Weiß Groß Glienicke II sorgen für direkte Vergleiche, die schon in der Vorrunde K.-o.-Charakter annehmen können. Um 19:14 Uhr eröffnet Birkenwerder BC 1908 gegen SG Rot-Weiß Groß Glienicke II den Gruppenabend, bevor der Gastgeber später in den Turnierfluss eingreift.

Endrunde ohne Sicherheitsnetz

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen Platzierungsspiele, Halbfinals und die Finalspiele. Um 21:48 Uhr beginnt das Spiel um Platz sieben, um 22:02 Uhr das Spiel um Platz fünf. Die Halbfinals sind für 22:16 Uhr und 22:30 Uhr angesetzt. Ab diesem Moment gibt es keine zweite Chance mehr. Wer ins Finale einzieht, hat sich durch Struktur und Effizienz ausgezeichnet, nicht durch lange Dominanzphasen.

Das Finale als Schlusspunkt

Das Spiel um Platz drei folgt um 22:44 Uhr, ehe um 22:58 Uhr das Finale angepfiffen wird. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim zweiten Freenet-Cup. Nach einem langen Abend mit vielen intensiven Spielen verdichtet sich das Geschehen auf einen letzten Auftritt, in dem Konzentration und Nervenstärke den Ausschlag geben.

Mehr als ein Turnierabend

Der Bötzower Budenzauber ist bewusst als Abendveranstaltung konzipiert. Neben dem sportlichen Programm bietet der SV Eintracht Bötzow eine Auswahl an Speisen und Getränken, die den Charakter eines Treffpunkts unterstreichen. Spieler, Zuschauer und Vereinsumfeld kommen hier zusammen, um Hallenfußball in seiner unmittelbaren Form zu erleben.