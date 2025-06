Ihringen/Wasenweiler vollzieht den letzten Schritt

Marcel Kobus: „Trotz der Rückschläge nie nervös geworden“

Marcel Kobus, der Trainer der SG Ihringen/Wasenweiler, hatte nach dem 1:0-Heimsieg über Reute allen Grund zum Jubeln: „Wir haben wieder zu Null gespielt und Platz drei in der Rückrundentabelle erreicht.“ Was sich unter den gegebenen Voraussetzungen durchaus sehen lassen kann: Die beiden regulären Innenverteidiger Julian Hauser und Louis Rudmann waren durch Kreuzbandrisse außer Gefecht gesetzt; dafür rückte Valdrit Asllani von der Zehnerposition in die Innenverteidigung. „Er hat dort eine sehr gute Rückrunde gespielt – Chapeau!“, kommentierte Kobus und lobte seine Mannschaft dafür, trotz mehrerer Rückschläge „nie nervös geworden“ zu sein. Gegen den SC Reute hatten die Kaiserstühler weitgehend die Spielkontrolle. Das „Tor des Tages“ erzielte Michael Derr – nach einem abgewehrten Torschuss segelte der Abpraller ans rechte Sechzehnereck, und Linksfuß Derr schlenzte den Ball über Gästekeeper Simon Bauer ins Tor. In der zweiten Halbzeit mussten die Spieler den hohen Temperaturen Tribut zollen, verbuchten in der Schlussphase der Partie aber zwei „Riesenmöglichkeiten“ (Kobus).