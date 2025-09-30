Ihrhove will beim TV Bunde mit Spitzenreiter Pewsum gleichziehen

Am kommenden Donnerstag geht es direkt weiter in der Bezirksliga Weser-Ems. Der TV Bunde eröffnet vor heimischer Kulisse gegen Concordia Ihrhove den 10. Spieltag und hat die Möglichkeit den Aufwärtstrend zu bestätigen.

Zuletzt feierte die Mannschaft von Frank Winkler zwei Siege am Stück und überzeugte vor allem am vergangenen Wochenende beim 4:1-Auswärtserfolg in Larrelt. Nun empfängt der TV Bunde allerdings mit Concordia Ihrhove eine Mannschaft, welcher in dieser Saison zu den absoluten Top-Teams zählt und bereits sechs Siegen einfahren konnte. Am letzten Spieltag zeigte man mit einem dominanten 5:0-Heimsieg gegen den FC Norden abermals die geballte Offensivkraft. Mit einem Sieg beim TV Bunde würde die Concordia zwischenzeitlich mit dem Spitzenreiter Pewsum gleichziehen und das Spitzenrennen weiter aufmischen.