Ihren Rhythmus gefunden: Altenstadt freut sich auf Doppelbelastung

Über zu große Belastung möchte Christoph Wagner erst gar nicht klagen. „Es ist gar nicht so schlecht, dass wir eine englische Woche haben“, freut sich der Trainer des TSV Altenstadt auf die nächsten Herausforderungen. Am Samstag siegten seine Kicker beim TSV Peißenberg mit 3:0 . Nun hat sich für den Mittwochabend (19 Uhr) der WSV Unterammergau angekündigt, bevor am Samstag das Heimspiel gegen den MTV Berg ansteht. Nach zahlreichen Pausen im August kann der Zehnte der Kreisliga 1 endlich Rhythmus aufnehmen.

Wagner muss gar nicht viel ändern im Vergleich zum vorigen Wochenende. Der Kader ist komplett und der Gegner ist mit dem WSV zwar nominell ein anderer, aber letztlich von der gleichen Konfektionsgröße wie die Peißenberger. „Wir sind da eher auf der mentalen Ebene gefordert“, deklariert der Coach die Partie gegen den Drittletzten der Gruppen als Charakterfrage.

In ihren bisherigen sechs Begegnungen haben die Ammertaler gerade drei Punkte, gegen den TSV Burggen/Bernbeuren, erstritten. In der Fremde sind sie ohnehin an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. In drei Versuchen brachten sie nur ein Tor zusammen und gingen deshalb immer leer aus. Mit einem Spaziergang rechnet Wagner trotz des angeschlagenen Konkurrenten nicht. „Auch Peißenberg hat sich gewehrt“, gibt er zu bedenken.

FC Wildsteig/Rottenbuch warnt vor ehemaligen Bezirksligisten Habach

Zumindest ihren Humor haben die Fußballer des FC Wildsteig/Rottenbuch nach ihrem 2:0-Erfolg im Abstiegsduell gegen den WSV Unterammergau wiedergefunden. „Wenn der Hubsi nicht da ist, gewinnen wir“, kommentierten einige Kicker den existenziell wichtigen Sieg. Der „Hubsi“, genauer gesagt Trainer Hubert Jungmann, weilte am vergangenen Wochenende noch auf Kreta, was nicht nur ihm, sondern auch seiner Mannschaft hervorragend bekam. Nun ist der Coach mittlerweile von der Mittelmeerinsel zurückgekehrt und wird am Mittwochabend (19 Uhr) seine Mannschaft im Heimspiel gegen den ASV Habach wieder betreuen.

Damit hat der Tabellenneunte seine Trainer-Doppelspitze wieder, nachdem Martin Hennebach zuletzt auf sich allein gestellt war, seine Aufgabe aber vorzüglich löste. Dem Coach ist allerdings bewusst, dass Habach ein ganz anderes Kaliber darstellt, als der WSV. „Das wird eine harte Nuss“, warnt Hennebach sein Team vor dem ehemaligen Bezirksligisten. Zuletzt ließen die Habacher mit einem wertvollen Sieg in Münsing aufhorchen, wo es erfahrungsgemäß wenig für Gastteams zu erben gibt.

Der FC Wildsteig/Rottenbuch kann bis auf Florian Müller, der sich eine Zerrung am Oberschenkel zugezogen hat, auf denselben Kader wie in der Partie gegen Unterammergau zurückgreifen. „Ich hoffe, dass uns unser jüngster Sieg mehr Schwung bringt“, erwartet Hennebach, dass sein Team einen selbstbewussten Auftritt gegen den Ranglistensechsten hinlegt. Vielleicht hat auch Hubert Jungmann frischen Elan als Mitbringsel von Kreta im Gepäck.

Nach einer ungewöhnlichen langen Unterbrechung im August hat der ASV Habach aktuell seinen ganz eigenen Rhythmus zu bewältigen. Beim FC Wildsteig/Rottenbuch geht es in die zweite englische Woche in Folge. Für Trainer Michael Schmid stellt der eng getaktete Terminplan kein Problem dar. „Wir brauchen nicht zu jammern, das ist halt so.“ Schließlich haben die Habacher ja auch den vielen Anfragen bezüglich einer Spielverlegung zugestimmt.

Schmid gönnte sich am Sonntag im Familienkreis eine feine wie wohlverdiente Pizza auf den 3:2-Erfolg beim SV Münsing, ehe er sich nach Rottenbuch aufmachte und ein wenig beim kommenden Gegner spickte. Dabei sah der ASV-Coach ein „sehr zerfahrenes Spiel“, bei dem sich die Hausherren vieler langer Bälle seitens des WSV Unterammergau erwehren mussten. „War jetzt nicht so schwer zu verteidigen“, urteilt Schmid.