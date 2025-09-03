 2025-09-03T11:53:45.970Z

Sponsoring
– Foto: Südwest Presse
ZF BKK

Ihr Spezialist für Fußball-Trainingslager 

SÜDWEST PRESSE + Hapag Lloyd Reisebüro

Wer Verantwortung für ein Trainingslager trägt, braucht Verlässlichkeit – von der ersten Idee bis zum letzten Rücktransfer. Genau hier setzen wir an: SÜDWEST PRESSE + Hapag-Lloyd Reisebüro Ulm verbinden Fußball-Know-how mit der Sicherheit eines Reisebüros.

Zusammen mit Santra Tour prüfen wir Hotels und Sportanlagen in Belek, Lara und Side persönlich; im Fokus stehen Trainingsbedingungen, Hotelqualität, medizinische Infrastruktur und die Organisation vor Ort.

Ergebnis: kuratierte Optionen, klare Abläufe, maximale Erreichbarkeit der Ansprechpersonen – und Angebote, die intern tragfähig sind. Damit Vorbereitung kein Glücksfall ist, sondern planbar gelingt.

Eine Zusammenarbeit, die trägt

Aus einer Idee wird ein belastbarer Plan: strukturiert, transparent, ohne Umwege.

  1. Briefing » Zeitraum, Kadergröße, Budgetkorridor, Schwerpunkte.
  2. Vorauswahl » kuratierte Optionen mit Eckdaten, Preisen, Terminfokus.
  3. Feinschliff » Platzzeiten, Meeting/Video-Fenster, Transfers; auf Wunsch Testspiele.
  4. Fixierung » Buchung, Reisedaten, Zahlungsplan, feste Ansprechpersonen.
  5. Durchführung » wir bleiben dran; Anpassungen werden pragmatisch gelöst, maximale Erreichbarkeit.
  6. Nachbereitung » Feedback & Learnings für die nächste Vorbereitung.



Was Entscheider wirklich schätzen

  1. Zählbar im Alltag:
    weniger Reibung, mehr Planbarkeit.
  2. Zeitgewinn:
    ein Team hält die Fäden zusammen.
  3. Kostensicherheit:
    prüffähige Angebote, keine „Überraschungen“.
  4. Risikominimierung:
    Durchdachte Szenarien , robuste Abläufe.
  5. Dokumentation:
    Unterlagen mit Substanz.
  6. Entlastung:
    Sport im Fokus, Logistik im Griff.


Bei Interesse melde dich per E-Mail bei anfragen@swphl.de oder im untenstehenden Formular.

Aufrufe: 03.9.2025, 12:00 Uhr
