– Foto: Südwest Presse
Ihr Spezialist für Fußball-Trainingslager
SÜDWEST PRESSE + Hapag Lloyd Reisebüro
Wer Verantwortung für ein Trainingslager trägt, braucht Verlässlichkeit – von der ersten Idee bis zum letzten Rücktransfer. Genau hier setzen wir an: SÜDWEST PRESSE + Hapag-Lloyd Reisebüro Ulm verbinden Fußball-Know-how mit der Sicherheit eines Reisebüros.
Zusammen mit Santra Tour prüfen wir Hotels und Sportanlagen in Belek, Lara und Side persönlich; im Fokus stehen Trainingsbedingungen, Hotelqualität, medizinische Infrastruktur und die Organisation vor Ort.
Ergebnis: kuratierte Optionen, klare Abläufe, maximale Erreichbarkeit der Ansprechpersonen – und Angebote, die intern tragfähig sind. Damit Vorbereitung kein Glücksfall ist, sondern planbar gelingt.
------
Eine Zusammenarbeit, die trägt
Aus einer Idee wird ein belastbarer Plan: strukturiert, transparent, ohne Umwege.