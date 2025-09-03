Ihr Spezialist für Fußball-Trainingslager SÜDWEST PRESSE + Hapag Lloyd Reisebüro

Wer Verantwortung für ein Trainingslager trägt, braucht Verlässlichkeit – von der ersten Idee bis zum letzten Rücktransfer. Genau hier setzen wir an: SÜDWEST PRESSE + Hapag-Lloyd Reisebüro Ulm verbinden Fußball-Know-how mit der Sicherheit eines Reisebüros.

Zusammen mit Santra Tour prüfen wir Hotels und Sportanlagen in Belek, Lara und Side persönlich; im Fokus stehen Trainingsbedingungen, Hotelqualität, medizinische Infrastruktur und die Organisation vor Ort.

Ergebnis: kuratierte Optionen, klare Abläufe, maximale Erreichbarkeit der Ansprechpersonen – und Angebote, die intern tragfähig sind. Damit Vorbereitung kein Glücksfall ist, sondern planbar gelingt.