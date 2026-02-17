Ihr seid gefragt: Wer steigt aus der Oberliga Niederrhein ab? Bis zu vier Mannschaften können aus der Oberliga Niederrhein am Saisonende absteigen - wen wird es treffen? Stimmt ab! von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Kleve und Holzheim kämpfen um den Ligaverbleib. – Foto: Hubert Wilschrey

In der Oberliga Niederrhein werden drei bis vier Absteiger in die Landesliga gesucht. Der Abstiegskampf ist so spannend wie lange nicht, denn zwischen Rang acht und Rang 16 liegen lediglich fünf Punkte. Wer muss runter? Stimmt im WhatsApp-Kanal der Oberliga ab:

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG

So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop



21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve





22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich

So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst