Ihr seid gefragt! Die große FuPa-Umfrage zur neuen Verbandsliga-Saison

– Foto: Lara Sander

Nur noch wenige Tage, dann rollt in der Verbandsliga wieder der Ball. Am Freitagabend eröffnen der Aufsteiger VfB Ottersleben und der SV Fortuna Magdeburg im Stadtderby die neue Spielzeit im Oberhaus von Sachsen-Anhalt. Vorab sind die FuPa-User gefragt! Wir möchten wissen, wen ihr in der neuen Spielzeit als Meisterfavorit, als Zitterkandidaten, als Überraschung und als Enttäuschung auf dem Schirm habt!