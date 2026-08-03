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Ihr seid gefragt! Die große FuPa-Umfrage zur neuen Verbandsliga-Saison
Verbandsliga +++ Wer wird Meister? Wer muss zittern? Wer wird überraschen und wer enttäuschen?
Nur noch wenige Tage, dann rollt in der Verbandsliga wieder der Ball. Am Freitagabend eröffnen der Aufsteiger VfB Ottersleben und der SV Fortuna Magdeburg im Stadtderby die neue Spielzeit im Oberhaus von Sachsen-Anhalt. Vorab sind die FuPa-User gefragt! Wir möchten wissen, wen ihr in der neuen Spielzeit als Meisterfavorit, als Zitterkandidaten, als Überraschung und als Enttäuschung auf dem Schirm habt!
Nehmt einfach an der Umfrage in Google Forms teil und stimmt bis Donnerstagabend für eure Kandidaten ab. Am Freitag werten wir dann die Einschätzung der FuPa-Community aus. Seid jetzt dabei und teilt uns eure Meinung mit!