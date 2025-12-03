Ihr seid e Jeföhl

Diese Jungs fressen jeden Sonntag Dreck! Diese Jungs sammeln Reibekuchen auf ihren Beinen wie früher Billy The Kid Kerben im Griffstück seiner Pistole! Diese Jungs sind Leidenschaftsmonster, Temperamentsbolzen und Herzensmenschen! Die Rede ist von den Kerlen von der Madbach, es geht um den SV Rot-Weiß Queckenberg! Trainiert, dirigiert und geleitet wird diese Fußballkapelle vom Madbachvulkan Dave Leifer. Die deutsche Weltmeisterelf von 1974 hatte auf der Bank den Mann mit der Mütze – die Queckies haben den Mann mit de Plät! Jede Woche keult und ächzt er zusammen mit seinen Beelzebuben Fußball im Zweischicht-System, also dienstags und donnerstags. Zwar blieb in den letzten beiden Spielen das große Erfolgserlebnis aus. Doch sowohl das feurige 4:4 bei Rot-Weiß Röttgen II als auch die knappe, unglückliche 1:2 Heimniederlage letzte Woche gegen Germania Impekoven II waren geprägt von der bedingungslosen Bereitschaft durch die Fußballhölle zu marschieren. In Röttgen blies der RWQ unmittelbar nach Anpfiff zur totalen Offensive. Einen langen Ball auf Hocke schmetterte dieser geschmacklos auf das Gehäuse. Der Torwart konnte das Geschoss gerade noch zur Ecke klären. Kurz danach servierte Nehring traumhaft auf Watty, und der läutete mit seinem ersten Treffer seit 14 Monaten und acht Tagen ein munteres Scheibenschießen ein (01. Minute). Die Gastgeber brauchten ca. 15 Minuten, um diesen Schock zu bewältigen, konnten dann aber das Ergebnis dank zweier Standardsituationen zunächst drehen (Freistoß nach 15 und Elfmeter nach 27 Minuten). Doch die gnadenlose Dampframme von Urwäldern an der Madbach walzte sich unaufhörlich ihren Weg Richtung Röttgener Sechzehner. An den Lenkseilen saß mal wieder Lasse Schütt. Mister Überall war denn auch verantwortlich für den Ausgleich zum 2:2 (36.), nach einer Zungenschnalzer-Außenristablage von Hocke. Die Freude darüber währte nur 180 Sekunden, denn abermals musste man den Rückstand verkraften. Drei Minuten vor dem Pausentee übernahm Nehring Verantwortung, legte sich die Kugel zum Handelfmeter parat und schweißte das Gerät ein. Leifer und seine rechte Hand, Pascal Fatone, waren immer noch geil auf mehr und peitschten ihre erste Garde penetrant vor ins Feindesland. Dieser Kraftakt wurde tatsächlich mit der 4:3 Gästeführung noch vor der Halbzeitpause belohnt. Schütt schnürte seinen dritten Karriere-Doppelpack, gleichbedeutend mit seinem achten Saisontreffer. Abermals bewies Hocke ein scharfes Adlerauge als Vorlagengeber.

Obwohl in Hälfte zwei lediglich den falschen Rot-Weißen ein Treffer zum bereits erwähnten 4:4 gelang (61.), gab es auf beiden Seiten genug Möglichkeiten, um das Ergebnis in schwindelerregende Höhen zu schrauben. Dabei muss man nüchtern und sachlich bestätigen, dass die Queckianer die besseren Chancen liegen ließen. Sowohl Wappenschmidt, Dominic Schaaf, Hocke, Schütt, als auch der eingewechselte Zimmer hätten sich in die Torschützenliste verewigen können. Aus einer absolut geschlossenen Mannschaftsleistung muss auf alle Fälle Jordan Schaaf auf ein klitzekleines Podest gehoben werden. Würde es den Begriff Kampfschwein noch nicht geben, er wäre an diesem Sonntag erstmals in den Fußballanalen erwähnt und ganz eng mit diesem Rohjuwel verknüpft worden. Egal ob Klette, Terrier oder Kettenhund – er legte den Röttgener Zehner an eine extrem kurze Leine. Dabei spulte er Kilometer für drei Spiele ab, pflügte das Kunstrasengeläuf um, als wäre er auf der Suche nach dem Nibelungenschatz. Nach diesem zwar gerechten doch trotzdem unnötigen Remis in der Fremde wollte man unbedingt daheim den Bock umstoßen. Wahrscheinlich setzen sich die Queckianer dabei anfangs zu sehr unter Druck. Denn gegen den Tabellendreizehnten aus Impekoven tat man sich extrem schwer, bis man seinen gewohnten Rhythmus fand, Dementsprechend lag man ab der fünften Minute zurück. 120 Sekunden später wurde Hocke im gegnerischen Sechzehner rüde von den Beinen geholt. Der fällige Elfer wurde von Nehring in Eisschrank-Manier kaltblütig verwandelt. Das verlieh den Rot-Weißen nun enorme Sicherheit im Spielaufbau und man kämpfte sich hinein in die Partie. Bei ekelhaften, nasskalten Temperaturen im einstelligen Bereich heizte der Gastgeber jetzt gehörig ein. Obwohl man sich ein deutliches Chancenplus erarbeitete, musste man mit einem knappen Rückstand von 1:2 in die Kabinen gehen.