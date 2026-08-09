„Ihr seid doch irre“: TSV Murnau schreibt Geschichte

In der Form seines Lebens: Fabian Erhard (r.) ist einer von drei Murnauern, die einen Doppelpack schnüren. Michael Moser freut sich mit ihm. – Foto: Markus Nebl

Mit dem surrealen Endstand von 13:4 über Wacker München malten sie ein Ergebnis für die Ewigkeit. Schrimpf, einer der sechs Schützen beim Tag des offenen Tores, erhielt danach beinahe zehnmal die gleiche Frage via Handy: „Was geben die uns in Murnau eigentlich zu fressen?“ Selbst Peter Schmöller vom Angstgegner Kirchheim richtete Glückwünsche aus und erkundigte sich, was für irre Dinge sich da ereignen.

Am Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde, erlebte Jonas Schrimpf Wundersames. Den legendären wie geliebten Wirt der Waldklause, Michele Pomponio, „habe ich zum ersten Mal lachen gesehen, seit ich bei Murnau bin“, sagt der Flügelflitzer des TSV mit einem Augenzwinkern. Der liebenswerte wie stoische Italiener hebt sich solche Ausbrüche an Emotionen eben für einmalige Momente auf. Und so einen pinselten sich diese Teufelskerle mal wieder selbst zusammen.

Andreas Haidl tat sich schwer, das Ganze in Worte zu fassen. 13 Tore von einem Team in der Landesliga Südost – das hat es noch nie gegeben. „Manchmal nimmt das einen Lauf, das lässt sich nicht mehr einbremsen.“ Gegen Haching zehn Tage davor hatte sich die Mannschaft noch selbst reguliert nach einer Hälfte (6:0) mit Blick auf die Belastung. Doch dieses Mal, ohne Englische Woche, blieb der Hahn offen, die Spiel- und Angriffsfreude sprudelte einfach munter weiter. Mittlerweile haben quasi alle aus der Offensivlinie erkannt, dass es genug Stücke vom Kuchen gibt – egal, ob man am Anfang oder am Ende auf dem Feld steht.

Manchmal nimmt das einen Lauf, das lässt sich nicht mehr einbremsen.

Andreas Haidl

Das ist das Geheimnis der Murnauer Toreflut zum Start. Jeder einzelne konzentriert seinen eigenen Torhunger auf ein gemeinsames Projekt – und bekommt als Belohnung sagenhafte 32 Tore in fünf Spielen zurück. Murat Höbekkaya etwa sei erwähnt mit seinen sechs Toren in 130 Spielminuten. Alle 22 Minuten ein Treffer – das dürfte so ziemlich der beste Schnitt der Liga sein. „Ich hoffe, dass das so bleibt“, scherzt Trainer Haidl über seinen Jokerstürmer, der am Samstag schon wieder dreimal vollstreckte. Auch Georg Kutter und Fabian Erhard (in der Form seines Lebens) schossen Dreierpacks, sorgten bei den Edelfans für ekstatische Zustände. Georg Kutter senior schnappte sich hinterher Höbekkaya und Co. „Er hat gesagt: ,Ihr seid doch völlig irre und angsteinflößend. Das ist nicht normal’“, erzählt Höbekkaya über die traumhaften Momente nach dem Abpfiff.

Haidl hingegen wandelte zwischen den Welten. Einerseits verteilte er unaufhörlich Einser-Zensuren für die Offensive, adelte in besonderer Weise noch Jannis Braun, seinen Regisseur wie Doppel-Schützen. Genauso ärgerte er sich massiv über die Gegentore, vor allem über die unnützen Ballverluste in Momenten des angekündigten Gegenpressings, auf das sie sich vorbereitet hatten. Aber das war dieses Mal wirklich wie Meckern mit Champagner in der Hand. Schließlich verwandelte Murnaus Gegengift die Stärke des FC Wacker in eine rauschende Quelle für die eigene Offensive.

Immer und immer wieder jagten die Strategen des TSV ihre Flugbälle in die unbesetzten Straßen hinter der Abwehr. Selbst Torwart Fabio Grund sammelte so zwei Torvorlagen, weil es so einfach funktionierte und auch noch aussah wie ein Simulationsspiel auf Schwierigkeitsstufe „Amateur“. „Es war immer das gleiche Muster“, notiert auch Trainer Haidl. Seine große Aufgabe in dieser Trainingswoche ging er direkt nach dem Abpfiff am Samstag an. Das Mahnen und Warnen. Auch wenn gerade alles auf Wolke sieben schwebt, „fangen wir nicht an zu träumen“, versichert er, spricht aber genauso von einem Ausrufezeichen und einem Hinweis gen Zukunft. „Wer weiß, vielleicht ist am Ende mal das Torverhältnis entscheidend.“