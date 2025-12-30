Gelicio Aurelio Banze gehört zu den erfahrensten Spielern der Berlin-Liga. Der 31-Jährige wurde bei Hertha BSC ausgebildet und lief im Herrenbereich unter anderem für ZFC Meuselwitz (Regionalliga), Lichtenberg 47, Berlin United und BFC Preussen auf. Seit Sommer 2024 spielt der Defensivallrounder beim aktuellen Berlin-Ligisten Blau-Weiß 90 Berlin

Gelicio, du hast vor zweieinhalb Jahren als Stammspieler den BFC Preussen nach dem Oberliga-Aufstieg verlassen und bist zu Blau-Weiß 90 in die Landesliga gewechselt. Hättest in der Regionalliga-Nordost kicken können. Viele trauen dir auch heute noch die vierte Liga zu. Warum ist das für dich aktuell kein Thema mehr?

Nach einem guten Saisonstart sind wir durch Umstellungen – bedingt durch Arbeit, Urlaub und Verletzungen – etwas ins Stocken geraten. Inzwischen haben wir uns aber stabilisiert und sind mit der Entwicklung zufrieden.

Banze: Aussagen wie „ihr müsstet locker ganz oben stehen“ höre ich seit Jahren – das war schon bei Berlin United so und auch im ersten Jahr beim BFC Preussen. Zwar ist nach dem Aufstieg ein Großteil der Mannschaft zusammengeblieben, dennoch gab es einige Neuzugänge. Diese müssen sich erst aneinander und an die Liga gewöhnen.

Mit eurem Kader – gespickt mit ehemaligen Oberliga- und Regionalligaspielern – müsstet ihr eigentlich klar an der Tabellenspitze stehen. Stattdessen habt ihr eine eher durchschnittliche Hinrunde gespielt und hofft zusätzlich auf fünf Punkte aus dem Regelchaos der Berlin-Liga. Wie erklärst du das?

Gelicio Aurelio Banze: Bis vor drei, vier Jahren hätte ich mir die Regionalliga durchaus noch zugetraut. Mittlerweile ist das aber nicht mehr realistisch. Mir fehlt aufgrund begrenzter Zeit die Möglichkeit, regelmäßig auf dem nötigen Niveau zu trainieren und die entsprechende Fitness dauerhaft aufrechtzuerhalten.

FuPa Berlin:

Oder anders gefragt: Wollt ihr überhaupt aufsteigen?

Banze:

Unser Ziel war von Beginn an, oben mitzuspielen. Sollte es am Ende für den Aufstieg reichen, ist der Verein bereit, den Schritt in die Oberliga zu gehen.

FuPa Berlin:

Sollten Vereine ohne Leistungsjugend überhaupt in der Berlin- oder Oberliga spielen dürfen? Croatia Berlin und Blau-Weiß 90 kämpfen seit Jahren mit diesem Thema.

Banze:

Eine leistungsorientierte Jugend ist definitiv wichtig, sollte aber nicht das alleinige Kriterium für die Zugehörigkeit zur Berlin- oder Oberliga sein. Vereine wie Croatia oder Blau-Weiß 90 zeigen, dass sportlicher Erfolg auch ohne perfekte Jugendstruktur möglich ist.

Langfristig braucht es jedoch Lösungen, um diese Lücke zu schließen, denn eine gute Jugendabteilung ist ein entscheidender Baustein für nachhaltigen Vereinsfußball.

FuPa Berlin:

Wer sind für dich die wichtigsten Mitaufstiegskandidaten in dieser Berlin-Liga-Saison?

Banze:

Die Liga ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Neben uns zählen für mich die Füchse Berlin und Sparta Lichtenberg zu den größten Mitaufstiegskandidaten.

FuPa Berlin:

Wie nimmst du junge Spieler wahr, die heute ihr erstes Herrenjahr absolvieren? Was ist anders als früher?

Banze:

Viele kommen fußballerisch sehr gut ausgebildet aus der Jugend. Allerdings unterschätzen einige den Anspruch und die Intensität der Berlin- oder Oberliga.

Das führt dazu, dass Geduld und Akzeptanz bei fehlenden Einsatzzeiten manchmal schneller fehlen als früher.

FuPa Berlin:

Die Fußball-Woche (FuWo) hat nach 102 Jahren ihr Print-Erscheinen eingestellt. Welche Medien erreichen Spieler heute am effektivsten?

Banze:

Ganz klar soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok, aber auch Plattformen wie FuPa.

FuPa Berlin:

Für welchen Berliner Verein würdest du – außer Hertha und Union – gerne noch einmal spielen?

Banze:

Für meinen Jugendverein VfB Berlin Friedrichshain würde ich sehr gerne noch einmal auflaufen.

FuPa Berlin:

Und zum Abschluss: Welchen Spieler aus der Berlin-Liga würdest du dir bei Blau-Weiß 90 wünschen?

Banze:

Aus der Berlin-Liga fällt mir aktuell niemand ein. Dafür aber aus der Oberliga: Über Philip Einsiedel vom SV Grün-Weiß Ahrensfelde/Klosterfelde würde ich mich freuen.

Hier Infos, Daten und News von Gelicio Aurelio Banze

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!