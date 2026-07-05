Ihr habt gewählt: Das ist die FuPa-Elf des Jahres!

Ihr habt entschieden: Das ist eure Elf des Jahres! – Foto: Künstliche Intelligenz

Wir haben euch gefragt: Welche Spieler haben in der abgelaufenen Saison auf dem Platz ein so überragendes Bild abgegeben, dass sie es verdient hätten, in die FuPa-Elf des Jahres zu kommen? Nach fast 1.000 ausgezählten Stimmen ist die Community von FuPa Niederrhein zu folgendem Ergebnis gekommen:

Der Reusrather Rückhalt und absolute Urgestein Tim Hechler war Teil der stärksten Defensive der Bezirksliga, Gruppe 2. In der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga ist das Team um Keeper Hechler an Rot-Weiss Essens Reserve und den Sportfreunden Broekhuysen zwar gescheitert, blickt dennoch auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. In der Partie beim SSV Germania Wuppertal konnte der zwei Meter große Torhüter sogar ein Kopfballtor erzielen.

Leander Goralski (1. Spvg. Solingen-Wald 03/13 Stimmen)

2025 in die Landesliga aufgestiegen, war Leander Goralski auch in der abgelaufenen Spielzeit ein fester Bestandteil des neuen Landesliga-Meisters Solingen 03. Damit ist er Teil einer absoluten Erfolgsmannschaft, die den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein perfekt gemacht hat. Goralski kam in 25 Partien zum Einsatz und erzielte drei Tore.

Maximilian Krug (SV Straelen/9 Stimmen)

Mit zwei Punkten Vorsprung hat der einstige Regionalligist SV Straelen den Wiederaufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. In 26 Einsätzen verzeichnete Maximilian Krug sechs Assists.

Leo Wienhofen (Kevelaerer SV/6 Stimmen)

In seinem ersten richtigen Herrenjahr hat Leo Wienhofen in der Bezirksliga mit dem Kevelaerer SV direkt gezeigt, was für ein Talent in ihm steckt. Der gelernte Linksverteidiger mit Zug nach vorne stand in 32 Partien auf dem Platz und verzeichnete ausgezeichnete 13 Scorer.

Mittelfeld:

Niklas Reimelt (ASV Einigkeit Süchteln II/11 Stimmen)

Nach seinem Wechsel vor der abgelaufenen Spielzeit zur Reserve des ASV Süchteln wurde Niklas Reimelt schnell zu einem absoluten Schlüsselspieler im Team von Marvin Hermes. In der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen reichte es letztlich nur für den fünften Tabellenplatz, doch in der Mannschaft steckt sicherlich noch mehr Potenzial. Der 31-jährige Führungsspieler kommt auf 17 Tore und fünf Vorlagen in 23 Spielen.

Patrick Trautner (SV Wersten 04/6 Stimmen)

Patrick Trautner und der SV Wersten 04 haben nur knapp den Abstieg in die Kreisliga B Düsseldorf verhindern können. Ohne Trautners elf Tore sowie acht Vorlagen wäre das Ganze sicherlich noch etwas knapper ausgegangen.

Kai Bodewitz (Sportfreunde Vorst/6 Stimmen)

Die Sportfreunde Vorst waren die gesamte Saison über ein potenzieller Kandidat für den Aufstieg in die Bezirksliga. Der variabel einsetzbare Kai Bodewitz hat den Sportfreunden vor allem die nötige Stabilität im Mittelfeld gegeben.

André Rieger (1. FC Lintfort/6 Stimmen)

André Rieger hat es als einziger Außenspieler in die FuPa-Elf des Jahres geschafft. Vor der abgelaufenen Saison ist er zum 1. FC Lintfort gewechselt und ist direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Letztlich landete der 1. FC nur im grauen Mittelfeld der Landesliga, doch ragte Rieger mit 18 Toren und 17 Assists aus der Mannschaft heraus.

Angriff:

Alican Korkmaz (BV Wevelinghoven/50 Stimmen)

Der Mann mit den meisten Stimmen in der gesamten Umfrage und damit euer Spieler des Jahres heißt Alican Korkmaz. Der Stürmer von BV Wevelinghoven ist mit 25 Treffern einer der Gründe, weshalb der A-Ligist endlich den Schritt zurück in die Bezirksliga geschafft hat.

Daniel Foerster (BV Weckhoven/22 Stimmen)

Daniel 'Danny' Foerster ist wohl einer der interessantesten Persönlichkeiten in dieser Elf. Nach vielen unglaublichen Saisons beim BV Weckhoven und einer abgelaufenen 60-Tore-Saison hat er sich nun für einen Wechsel zum SV Glehn entschieden. Aktuell steht er im Gespräch bei einer Neugründung auf Mallorca rund um Trainer Thorsten Legat. Hier dazu mehr.

Nico Seifert (Garather SV/22 Stimmen)

C-Liga-Tormaschine Nico Seifert hat auch in der abgelaufenen Saison bewiesen, warum er so wichtig für den Garather SV ist. Mit 36 Toren und 12 Assists avancierte er zum zweitbesten Torschützen seiner Liga, in der die Garather nur knapp den Aufstieg in die B-Liga verpasst haben.

Der beste Trainer der Saison:

Sven Schützek (SV Scherpenberg/11 Stimmen)

Wir haben euch auch nach dem besten Trainer der abgelaufenen Saison gefragt und ihr habt euch für den Meistertrainer des SV Scherpenberg entschieden: Sven Schützek. Punktgleich aber mit einem gewonnenen direkten Vergleich gegen den SV Budberg, stieg der SVS erstmals in die Oberliga Niederrhein auf. Für euch ist es, knapp vor Chris Niebel vom 1. FC Grevenbroich-Süd, euer Trainer des Jahres!

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