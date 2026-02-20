Ihr habt entschieden: Top-Spiel der Mittelrheinliga live im Radio

Der Gastauftritt des VfL Vichttal beim SV Eintracht Hohkeppel ist live bei Radio Sunshine zu hören. – Foto: Boris Hempel

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Zwei mal Mittelrheinliga steht an diesem Wochenende auf dem Programm.

Am heutigen Freitag wird Radio Sunshine beim Düreren Stadtderby zwischen dem 1. FC Düren und den Sportfreunden Düren live vor Ort sein! Das Topspiel der Mittelrheinliga zwischen dem SV Eintracht Hohkeppel und dem VfL Vichttal ist euer „Spiel der Woche“. Beim Voting von Radio Sunshine setzte sich das Duell mit 39,5 Prozent der Stimmen klar gegen die Konkurrenz durch.

Zum Rückrundenstart empfängt der Tabellenzweite den punktgleichen Vierten – beide Teams liegen nur fünf Punkte hinter Spitzenreiter Bergisch Gladbach. Brisanter könnte der Auftakt ins neue Fußballjahr kaum sein. Wer im direkten Vergleich die Oberhand behält, sendet ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen. So habt ihr abgestimmt Insgesamt beteiligten sich 220 User an der Umfrage. Hinter dem Mittelrheinliga-Topspiel landete das Landesliga-Duell zwischen dem BCV Glesch-Paffendorf und Eintracht Verlautenheide mit 24,1 Prozent auf Rang zwei. Das Bezirksliga-4-Duell FC Roetgen gegen Germania Eicherscheid kam auf 17,3 Prozent.

Deutlich abgeschlagen folgten das Spitzenspiel Kohlscheider BC gegen Falke Bergrath sowie das Mittelfeldduell FC Concordia Oidtweiler gegen SG Stolberg – beide Partien erhielten jeweils 9,5 Prozent der Stimmen. Damit ist klar: Radio Sunshine berichtet live in Ausschnitten vom Kracher zwischen Hohkeppel und Vichttal.

SV Eintracht Hohkeppel – VfL Vichttal (Mittelrheinliga)

Zum Rückrundenstart der Mittelrheinliga empfängt der Tabellenzweite den punktgleichen Vierten aus Vichttal. Beide Teams lauern mit fünf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach und wollen im direkten Duell ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.



BCV Glesch-Paffendorf – Eintracht Verlautenheide (Landesliga Staffel 2)

Trotz der Tabellenkonstellation – Kellerkind gegen Top-Team – ist die Favoritenrolle der Gäste aufgrund massiver Personalsorgen fraglich. Nach einer holprigen Vorbereitung und der deutlichen 0:6-Pokalpleite in Brand muss sich zeigen, welche Elf Trainer Dennis Buchholz in Glesch überhaupt aufbieten kann.

FC Roetgen – Germania Eicherscheid (Bezirksliga Staffel 4)

David gegen Goliath in der Bezirksliga 4: Der unangefochtene Primus Eicherscheid gastiert beim abstiegsbedrohten FC Roetgen. Während die Bergs-Elf Richtung Meisterschaft marschiert, steht die Heimelf auf einem direkten Abstiegsplatz bereits unter Zugzwang, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Kohlscheider BC – Falke Bergrath (Bezirksliga Staffel 4)

Spitzenspiel zum Restart: Der Tabellendritte aus Kohlscheid fordert den viertplatzierten Aufsteiger aus Bergrath. Für die Falke-Elf ist die Partie nach der Niederlage im Hinspiel die große Gelegenheit, mit einem Dreier noch einmal aktiv in das Rennen um den zweiten Tabellenplatz einzugreifen.





FC Concordia Oidtweiler – SG Stolberg (Bezirksliga Staffel 4)

In der Bezirksliga 4 kommt es zum Duell der Tabellennachbarn im gesicherten Mittelfeld. Oidtweiler liegt nur zwei Punkte vor der SG und will nach dem knappen 3:2-Erfolg aus dem Hinspiel erneut als Sieger vom Platz gehen, um den Vorsprung auf die Stolberger auszubauen.