Ihorst gibt die Richtung für Kickers-Saison vor

Luc Ihorst hat in seinen ersten Wochen bei Kickers Emden schnell für Aufmerksamkeit gesorgt. Zehn Treffer in sechs Testspielen, anschließend drei weitere Tore beim spektakulären 4:4 zum Regionalliga-Auftakt beim HSC Hannover: Der 26-Jährige hat seinen Einstand im Trikot der Ostfriesen eindrucksvoll gestaltet. Vor dem ersten Heimspiel gegen die U21 des Hamburger SV am Freitagabend (19 Uhr) spricht der Angreifer über seine ersten Eindrücke, seine Ambitionen und die Bedeutung der Unterstützung im Ostfriesland-Stadion.

Den Schritt zu Kickers habe er bewusst gewählt. „Ich hatte super Gespräche mit Henning und Linde, die ich beide schon vorher kannte“, erklärt Ihorst im Vereinsinterview. „Kickers Emden ist ein ambitionierter Verein – und ich habe einfach große Lust auf diese Aufgabe.“

Ihorst wechselte im Sommer vom VfL Osnabrück nach Emden. Der Angreifer bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit: 60 Einsätze in der 3. Liga, 36 Partien in der 2. Bundesliga und sogar einen Bundesliga-Auftritt für Werder Bremen stehen in seiner bisherigen Laufbahn zu Buche.

Seine sportliche Antwort auf den Wechsel ließ nicht lange auf sich warten. In der Vorbereitung traf Ihorst zehnmal. Beim ersten Pflichtspiel in Hannover setzte er diese Serie fort und erzielte gleich drei Tore.

Auch abseits seiner Torjägerqualitäten sieht sich der Stürmer in einer verantwortungsvollen Rolle. Seine Erfahrung möchte er an die jüngeren Mitspieler weitergeben und ihnen „auf und neben dem Platz zur Seite stehen“.

Allerdings reichte selbst dieser Dreierpack zunächst nicht für einen erfolgreichen Auftakt. Kickers lag zwischenzeitlich mit 1:4 zurück, kämpfte sich aber noch zum 4:4. Ihorst selbst konnte sich über seine Treffer deshalb nur eingeschränkt freuen.

„Das war ein sehr wildes Spiel“, blickt er auf die Partie zurück. Nach dem frühen Führungstor habe sein Team eine lange Phase erlebt, „in der überhaupt nichts funktioniert hat“. Die Reaktion in der Schlussphase wertet der Angreifer jedoch als wichtiges Zeichen: „In der Schlussphase haben wir eine tolle Moral bewiesen und konnten so zumindest noch einen Punkt mitnehmen.“

Für die Saison hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt. Im Mittelpunkt steht für ihn zunächst der Erfolg der Mannschaft. Dass Kickers Emden dabei auch gegen etablierte Regionalligisten bestehen kann, davon ist Ihorst überzeugt.

„Wir wollen uns vor niemandem verstecken und glauben daran, jede Mannschaft in der Liga ärgern zu können“, sagt der Stürmer.

Seinen persönlichen Beitrag dazu will er vor allem mit Toren leisten. Das Profil des Angreifers beschreibt Ihorst selbstbewusst: „Ich bin ein robuster Stürmer mit einem guten Tempo. Außerdem weiß ich, wo das Tor steht.“

HSV II ist für Ihorst eine „Wundertüte“

Zum ersten Heimspiel reist am Freitag die U21 des Hamburger SV an. Nachwuchsmannschaften einzuschätzen, sei allerdings nicht immer einfach, findet Ihorst. „Bei den Nachwuchs-Mannschaften ist es immer ein bisschen wie eine Wundertüte“, sagt er. „Man weiß nie genau, wer dabei ist oder wie die Teams auftreten.“

Kickers müsse deshalb vor allem auf sich selbst schauen. Für einen erfolgreichen Abend fordert Ihorst eine konsequente und mutige Spielweise. „Wir wollen robust auftreten und müssen mutig sein.“

Dabei könnte auch die Kulisse eine Rolle spielen. Schon beim Saisonauftakt in Hannover habe die Mannschaft einen Vorgeschmack auf die Unterstützung der Emder Anhänger bekommen. Für die Heimpremiere hofft Ihorst nun auf eine ähnlich lautstarke Atmosphäre.

Die ersten 15 bis 20 Minuten nach der Pause in Hannover hatten für Ihorst gezeigt, welche Mentalität seine Mannschaft entwickeln kann. Genau diese Einstellung müsse Kickers von Beginn an auf den Platz bringen.

„Wenn wir von Beginn an die Mentalität der letzten 15 bis 20 Minuten aus dem Hannover-Spiel auf den Platz bringen, wird uns der erste Heimsieg gelingen“, sagt der Angreifer.

Nach dem spektakulären Auftakt wartet damit die nächste Bewährungsprobe auf den neu formierten Regionalligisten. Und Luc Ihorst hat bereits deutlich gemacht, welche Rolle er dabei übernehmen möchte: Tore schießen, Verantwortung übernehmen – und Kickers Emden in der Liga möglichst weit nach vorne führen.