Ihorst-Gala: Fünf Tore beim Emder Kantersieg Stürmer überragt beim 7:0-Erfolg gegen Bezirksligist VfL Oythe – Kickers überzeugt vor allem in der Anfangsphase der Partie von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

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Kickers Emden hat den nächsten Testspielerfolg der Sommervorbereitung eingefahren. Der Regionalligist setzte sich beim Bezirksligisten VfL Oythe deutlich mit 7:0 durch. Mann des Abends war Luc Ihorst, der mit gleich fünf Treffern maßgeblichen Anteil am klaren Auswärtssieg hatte und seine starke Frühform eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Die Ostfriesen machten von Beginn an deutlich, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollten. Bereits nach drei Minuten brachte Luc Ihorst seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Ayukayoh Mengot auf 2:0, ehe Ihorst mit einem verwandelten Foulelfmeter und seinem dritten Treffer innerhalb der ersten 20 Minuten früh für klare Verhältnisse sorgte. Trainer Björn Lindemann zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden. „Wir haben sehr gut angefangen, waren zielstrebig und haben früh getroffen“, sagte der Coach nach der Partie auf der Homepage des Vereins. Trotz der komfortablen Führung ließ Kickers weitere gute Möglichkeiten ungenutzt. Die beste Chance vergab Semin Kojic, dessen Distanzschuss nur an der Latte landete.

Ihorst schnürt Fünferpack Zur Halbzeit wechselte Lindemann gleich achtmal und gab damit weiteren Spielern wertvolle Einsatzzeit. Am Spielverlauf änderte das wenig. Jannes Warnken erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 5:0, ehe Luc Ihorst mit seinen Treffern vier und fünf den Kantersieg weiter ausbaute. Erst in der Schlussphase setzte der Torjäger mit seinem fünften Treffer den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand und schraubte seine Ausbeute in der laufenden Vorbereitung damit auf insgesamt neun Tore in vier Testspielen.