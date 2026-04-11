Ihnen gehört das Rottaler Volksfest: Pfarrkirchen feiert!

Der Samstag des 24. Spieltages der Bezirksliga West stand insgesamt im Zeichen des Klassenkampfes. Vor allem Pfarrkirchen zeigte sich dabei von seiner besten Seite, ist der Große Gewinner im Süden der Tabelle. Alle Partien in der Übersicht...
Kevin Grobauer (Spielertrainer, Simbach): "Am Ende gibt's nicht viel zu sagen. Ein ausgeglichenes Spiel mit vielen zweikämpfen und wenig Top-Torchancen. Ein gerechtes Unentschieden!"
Dominik Salzberger (Trainer, Schierling): "Wir mussten heute früh einem Rückstand hinterherlaufen. Unser Team hat heute aber zu keiner Zeit aufgesteckt und sich den Ausgleich erkämpft. Spielerisch waren wir heute besser im Spiel, Langquaid hat wenig fürs Spiel gemacht. Mit dem Unentschieden müssen wir nichtsdestotrotz heute leben. Insgesamt war es kein gutes Bezirksligaspiel."
Thomas Gabler (Sportlicher Leiter, Straubing): "Arbeitssieg - wir haben uns lange sehr schwer getan und konnten an die vergangenen Leistungen nicht anknüpfen. Die Gäste haben kämpferisch voll dagegen halten. Durch ein Standardtor gingen wir dann in Führung und konnten uns den nächsten Sieg einholen."
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter, Pfarrkirchen): "In einem von weiten Bällen geprägtem Spiel konnten wir in der 4. Minute verdient in Führung gehen. Ab der 20. Minute hatte der Gast mehr Spielanteile und kam zweimal gefährlich vor unser Tor. Auch wir hatten noch ein, zwei aussichtsreiche Chancen, die wir nicht konsequent zu Ende gespielt haben. Dadurch ging es mit einem 1:0 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff konnte dann Kölbl auf 2:0 erhöhen und das Spiel in vermeintlich ruhigeres Gewässer bringen. Jedoch bestrafte Plattling zwei Unachtsamkeiten von brutal und glich innerhalb von nur drei Minuten aus - das Spiel war wieder offen. Dieses Mal konnten wir uns jedoch belohnen. Am Ende ein verdienter Erfolg, den wir heute auf dem Rottaler Volksfest feiern werden. Das haben sich die Jungs redlich verdient..."