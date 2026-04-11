Ihnen gehört das Rottaler Volksfest: Pfarrkirchen feiert!

Auch in Straubing gibt's glückliche Gesichter. – Foto: Charly Becherer

Der Samstag des 24. Spieltages der Bezirksliga West stand insgesamt im Zeichen des Klassenkampfes. Vor allem Pfarrkirchen zeigte sich dabei von seiner besten Seite, ist der Große Gewinner im Süden der Tabelle. Alle Partien in der Übersicht...

Kevin Grobauer (Spielertrainer, Simbach): "Am Ende gibt's nicht viel zu sagen. Ein ausgeglichenes Spiel mit vielen zweikämpfen und wenig Top-Torchancen. Ein gerechtes Unentschieden!"

Dominik Salzberger (Trainer, Schierling): "Wir mussten heute früh einem Rückstand hinterherlaufen. Unser Team hat heute aber zu keiner Zeit aufgesteckt und sich den Ausgleich erkämpft. Spielerisch waren wir heute besser im Spiel, Langquaid hat wenig fürs Spiel gemacht. Mit dem Unentschieden müssen wir nichtsdestotrotz heute leben. Insgesamt war es kein gutes Bezirksligaspiel."

Thomas Gabler (Sportlicher Leiter, Straubing): "Arbeitssieg - wir haben uns lange sehr schwer getan und konnten an die vergangenen Leistungen nicht anknüpfen. Die Gäste haben kämpferisch voll dagegen halten. Durch ein Standardtor gingen wir dann in Führung und konnten uns den nächsten Sieg einholen."