Ihnat Zilberh verlängert beim SV Brake

– Foto: SV Brake

Der SV Brake kann auch in Zukunft auf Ihnat Zilberh bauen. Der Verein gab via Instagram die Vertragsverlängerung des Offensivspielers bekannt.

In seiner ersten Saison im „rot-weißen Trikot“ habe sich „Iggi“ direkt als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert. Besonders mit seiner „dynamischen Spielweise“, seiner „hohen Laufbereitschaft“ und seinem „starken Einsatzwillen“ bringe Zilberh laut Verein Woche für Woche viel Energie auf den Platz.

Er kam zur laufenden Saison aus der Bremenliga vom SV Hemelingen und spielte 21 Mal bisher. Dabei startete Zilberh elf Mal.

Der SV Brake zeigte sich erfreut über die Verlängerung und betonte, dass man sich freue, dass Zilberh „seinen Weg weiterhin“ mit dem Verein gehe und auch künftig für die Vereinsfarben auflaufe.