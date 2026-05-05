Ihme-Rol übernimmt die Spitze – Rehren überzeugt, Pattensen strauchelt Rehren springt mit dem Sieg auf Rang 2 von FD · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hat das Titelrennen neu sortiert. Während sich der SV Ihme-Roloven mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze setzte, nutzte der MTV Rehren die Gunst der Stunde und schob sich auf Rang zwei vor. Tabellenführer TSV Pattensen hingegen musste einen Rückschlag hinnehmen.

Egestorf-Langreder II sorgte für eine Überraschung und bezwang den favorisierten FC Eldagsen. Die Gastgeber nutzten eine starke Phase Mitte der ersten Halbzeit konsequent aus und legten binnen weniger Minuten zwei Treffer vor. Eldagsen fand erst spät ins Spiel und kam erst in der Nachspielzeit zum Anschluss – zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden. Für Eldagsen bedeutet dies einen Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze.

Leveste bestätigte seine ansteigende Form mit einem souveränen Auswärtssieg. Nach der Führung im ersten Durchgang kontrollierten die Gäste die Partie über weite Strecken und entschieden das Spiel mit zwei späten Treffern endgültig. Goltern hingegen bleibt tief im Tabellenkeller und wartet weiter auf Erfolgserlebnisse.

Arnum festigte mit einem knappen Auswärtssieg seine Position im oberen Mittelfeld. Die Gäste gingen durch zwei Treffer verdient in Führung, ehe Springe im zweiten Durchgang verkürzte und auf den Ausgleich drängte. In der Schlussphase brachte Arnum den Vorsprung jedoch über die Zeit, während Springe durch eine Rote Karte zusätzlich geschwächt wurde.

Rehren unterstrich seine starke Form eindrucksvoll. Vor allem die erste Halbzeit geriet zu einer Demonstration der Offensivstärke: Mit hohem Tempo, klaren Abläufen und konsequenter Chancenverwertung zog der MTV früh auf 5:0 davon. Nach dem Seitenwechsel ließ die Intensität nach, Kirchdorf kam durch zwei Treffer noch einmal heran, ohne das Spiel jedoch ernsthaft zu gefährden. Der deutliche Erfolg passt zur jüngsten Serie der Rehrener, die sich damit weiter im Titelrennen festsetzen.

Ihme-Roloven präsentierte sich in beeindruckender Verfassung und übernahm mit einem Offensivfeuerwerk die Tabellenführung. Bereits in der Anfangsphase stellte die Mannschaft die Weichen auf Sieg und ließ Gehrden kaum zur Entfaltung kommen. Auch nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer blieb die Dominanz ungebrochen. Die klare Struktur und Effizienz im Angriff unterstreichen die Ambitionen des neuen Spitzenreiters.

Wunstorf gelang ein seltener, aber deutlicher Auswärtssieg. Nach einer torreichen ersten Halbzeit war die Partie früh entschieden. Luthe zeigte zwar Moral und verkürzte zwischenzeitlich, bleibt jedoch defensiv anfällig und steckt weiterhin tief im Tabellenkeller.

Enzen sorgte für die Überraschung des Spieltags und bezwang den bisherigen Tabellenführer. In einer intensiven Partie nutzten die Gastgeber ihre Chance im zweiten Durchgang und verteidigten den Vorsprung mit großem Einsatz. Pattensen fand offensiv zu selten Lösungen und musste damit einen empfindlichen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen.