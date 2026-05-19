Ihlpohls Siegesserie endete, Lilienthal-Falkenberg ist Meister

– Foto: Thies Meyer

Das Wochenende der Kreisliga Osterholz ist beendet und an der Spitze ist Lilienthal-Falkenberg nun Meister. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende in der Übersicht..

Der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen gewann knapp mit 1:0 beim ASV Ihlpohl. Nachdem lange kein Treffer fiel, erzielte der eingewechselte Keit Mattern in der 90. Minute das entscheidende Tor für die Gäste. Fü Ihlpohl endete die Siegesserie von acht Siegen in Serie.

Zwischen dem SV GW Beckedorf und dem SV BW Bornreihe II gab es ein 1:1-Unentschieden. Jonas Zerjatke brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Direkt nach der Pause gelang Leon Mietzner jedoch der Ausgleich für Bornreihe II (48.), der zugleich den Endstand bedeutete. Beckedorf bleibt zwei Punkte hinter Bornreihe, hat jedoch noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Der SV Lilienthal-Falkenberg gewann auswärts beim SV Nordsode mit 3:1. Fynn Jansen brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (37.). Nico Brünjes erzielte direkt nach Wiederbeginn den Ausgleich für Nordsode (47.), doch Christian Dimitri Poungue stellte in der 69. Minute auf 2:1 für Lilienthal-Falkenberg. In der Schlussminute sorgte Christian-Uwe Lübsin für die Entscheidung zum 3:1-Endstand (90.). Damit konnten die Gäste die Meisterschaft finassieren und feiern.