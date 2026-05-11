Ihlpohls Serie geht weiter, Nordsode gewinnt Kellerduell

– Foto: Marwin Wolf

In der Kreisliga Osterholz siegt der ASV Ihlpohl einfach munter weiter. Im Rennen um Platz drei konnte Dannenberg erneut nicht gewinnen und im Keller gewann Norsdode erneut. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht..

Der ASV Ihlpohl setzte sich zuhause verdient mit 3:1 gegen den FC Hambergen durch. Jann-Luka Haase brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, doch Maximilian Beyer glich direkt nach dem Seitenwechsel aus. Haase sorgte mit seinem zweiten Treffer erneut für die Führung des ASV, bevor Mika Lascheit per Foulelfmeter in der Schlussphase alles klar machte. Ihlpohl gewann das achte Spiel in Serie und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf Rang drei.

Der TSV Wallhöfen drehte die Partie beim SV Komet Pennigbüttel noch spät zu einem 2:1-Auswärtssieg. Tinotenda Wayne Kabuku brachte die Gastgeber zunächst in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Tarek Hinck für Wallhöfen aus, ehe Henrik Naß in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Wallhöfen festigte Platz zwei.

Ein spektakuläres Spiel lieferten sich der TSV Meyenburg und der TSV Dannenberg beim 4:4-Unentschieden. Nach der frühen Führung der Gäste drehte Meyenburg die Partie zunächst durch Treffer von Paul Lukas Ladwig und Janluca Grove. Dannenberg kämpfte sich jedoch mehrfach zurück. In der wilden Schlussphase traf Kai Michaelis in der 90. Minute scheinbar zum Sieg für Meyenburg, ehe Kevin Wagner nur Augenblicke später per Handelfmeter erneut ausglich. Dannenberg ist nun seit sieben Spielen sieglos und verliert Rang drei aus dem Auge.