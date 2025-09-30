Ihlpohl überrascht, Pennigbüttel siegt, Schwanewede außer Form

In der Kreisliga Osterholz sieht es im Keller weiterhin unverändert aus, wobei Nordsode fast gegen den Bezirksligaabsteiger Pennigbüttel gepunktet hätte. An der Spitze siegen Wallhöfen und Lilienthal-Falkenberg munter weiter. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..
ATSV Scharmbeckstotel – TSV Eiche Neu Sankt Jürgen 1:5
Der ATSV legte mit dem frühen 1:0 durch Noel Bock (7.) verheißungsvoll los, doch danach übernahm der TSV Eiche die Kontrolle. Maksymilian Amplewski (20.) glich aus, ehe Timo Brünjes mit einem Doppelpack (33./42.) das Spiel drehte. Jasper Stern (71.) und Nico Grimm (82.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt.
SV Lilienthal-Falkenberg – SG Platjenwerbe/Lesumstotel 1:0
Eine umkämpfte Partie entschied ein früher Strafstoß. Jan Westermann verwandelte in der 7. Minute sicher und bescherte Lilienthal-Falkenberg drei Punkte in einem engen Match, das ansonsten von den Defensivreihen geprägt war.
FC Hansa Schwanewede – TSV Wallhöfen 0:3
Der TSV Wallhöfen erwischte einen Traumstart und führte bereits nach zwei Minuten durch Nelson Mawi. Steffen Brünjes (26.) legte nach, ehe Henrik Naß per Elfmeter (75.) den Deckel draufsetzte. Hansa fand offensiv kaum Mittel und unterlag deutlich.
SV Löhnhorst – ASV Ihlpohl 0:5
Ein ganz bitterer Nachmittag für den SV Löhnhorst. Christoph Liening (9.) und Jannik Bach (12.) stellten früh die Weichen für den ASV Ihlpohl. Nach der Pause erhöhten Nico Merdes (47./82.) und Jann-Luka Haase per Strafstoß (56.) zum klaren 5:0-Auswärtssieg.
SV BW Bornreihe II – TSV Meyenburg 1:3
Ein Eigentor von Torben Bollinger brachte Meyenburg in Führung (19.). Chris Hybsz erhöhte mit einem Doppelpack (38./50.) auf 3:0. Christian Roschen (58.) gelang zwar noch der Anschlusstreffer, doch am Ende blieb es beim verdienten Erfolg für die Gäste.
SV Nordsode – SV Komet Pennigbüttel 1:2
Komet ging durch Treffer von Tobias van Bree (36.) und Sönke Ahlers (58.) mit 2:0 in Führung. Paskal Monsees (90.) konnte für Nordsode in der Nachspielzeit nur noch verkürzen.
TSV Dannenberg – FC Hambergen 4:1
Dannenberg setzte sich deutlich durch. Max Otholt (14.) traf zur Führung, ehe Marten Jasper Holldorf (23.) für die Gäste ausglich. Doch Kevin Wagner (35.), Paul Kroll (40.) und Maris Meyerdierks (63.) sorgten für klare Verhältnisse.
VSK Osterholz-Scharmbeck II – SV GW Beckedorf 1:1
In einem ausgeglichenen Spiel brachte Maximilian Prib die Gastgeber früh in Führung (12.). Nach dem Seitenwechsel traf Jannis Niewiem (55.) zum verdienten Ausgleich, sodass beide Teams sich mit einem Punkt begnügen mussten.