Ihlpohl überrascht, Pennigbüttel siegt, Schwanewede außer Form

In der Kreisliga Osterholz sieht es im Keller weiterhin unverändert aus, wobei Nordsode fast gegen den Bezirksligaabsteiger Pennigbüttel gepunktet hätte. An der Spitze siegen Wallhöfen und Lilienthal-Falkenberg munter weiter. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

ATSV Scharmbeckstotel – TSV Eiche Neu Sankt Jürgen 1:5

Der ATSV legte mit dem frühen 1:0 durch Noel Bock (7.) verheißungsvoll los, doch danach übernahm der TSV Eiche die Kontrolle. Maksymilian Amplewski (20.) glich aus, ehe Timo Brünjes mit einem Doppelpack (33./42.) das Spiel drehte. Jasper Stern (71.) und Nico Grimm (82.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt. SV Lilienthal-Falkenberg – SG Platjenwerbe/Lesumstotel 1:0

Eine umkämpfte Partie entschied ein früher Strafstoß. Jan Westermann verwandelte in der 7. Minute sicher und bescherte Lilienthal-Falkenberg drei Punkte in einem engen Match, das ansonsten von den Defensivreihen geprägt war.

FC Hansa Schwanewede – TSV Wallhöfen 0:3

Der TSV Wallhöfen erwischte einen Traumstart und führte bereits nach zwei Minuten durch Nelson Mawi. Steffen Brünjes (26.) legte nach, ehe Henrik Naß per Elfmeter (75.) den Deckel draufsetzte. Hansa fand offensiv kaum Mittel und unterlag deutlich. SV Löhnhorst – ASV Ihlpohl 0:5

Ein ganz bitterer Nachmittag für den SV Löhnhorst. Christoph Liening (9.) und Jannik Bach (12.) stellten früh die Weichen für den ASV Ihlpohl. Nach der Pause erhöhten Nico Merdes (47./82.) und Jann-Luka Haase per Strafstoß (56.) zum klaren 5:0-Auswärtssieg.