Ihlpohl gewinnt Duell der Fehlstarter, St. Jürgen Tabellenführer

In der Kreisliga Osterholz fand der dritte Spieltag statt und an der Tabellenspitze gibt es kein Team mehr, dass makellos da steht. Am unteren Ende der Tabelle bleibt Schasto auch im dritten Spiel punktlos und verliert knapp beim ASV Ihlpohl. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.