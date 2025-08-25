Ihlpohl gewinnt Duell der Fehlstarter, St. Jürgen Tabellenführer

In der Kreisliga Osterholz fand der dritte Spieltag statt und an der Tabellenspitze gibt es kein Team mehr, dass makellos da steht. Am unteren Ende der Tabelle bleibt Schasto auch im dritten Spiel punktlos und verliert knapp beim ASV Ihlpohl. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.
Der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen präsentierte sich in Topform und ließ dem letztjährigen Vizemeister SV Löhnhorst keine Chance. Jonas Brünjes (26.), Julian Buhl (49.) und Moritz Grotheer (53.) erzielten die Treffer beim ungefährdeten 3:0-Heimerfolg. Tabellenführung für St. Jürgen.
Ein wahres Torfestival bot das Duell zwischen dem ASV Ihlpohl und dem ATSV Scharmbeckstotel. In einer Partie mit offenem Visier behielten die Gastgeber am Ende knapp mit 4:3 die Oberhand – die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.
Lange sah es nach einem 0:0 aus, doch in der Schlussphase schlug der SV Lilienthal-Falkenberg gleich dreifach zu. Poungue (78.), Stel (85.) und Westermann (88.) machten den 0:3-Auswärtssieg perfekt. Erster Sieg für die Gäste.
Sechs Tore sahen die Zuschauer beim 4:2 des TSV Wallhöfen über die Reserve von Bornreihe. Nach einer 3:0-Führung durch Gentsch (35.), Liening (55.) und Behrens (66., Elfmeter) wurde es am Ende noch einmal knapp. Doch Struwe (90.) stellte den Heimsieg sicher.
Zwischen dem FC Hansa Schwanewede und GW Beckedorf sah lange alles nach einem Auswärtssieg aus. Reinhardt (23.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Neumann (90.) in letzter Minute zum 1:1-Endstand traf. Drittes Remis im dritten Spiel für Schwanewede.
Der VSK Osterholz-Scharmbeck II und der TSV Meyenburg lieferten sich ein offenes Duell. Dreimal lag Meyenburg in Führung, dreimal schlug der VSK zurück. Matchwinner war Nikolai Süß, der mit einem Dreierpack (9., 75., 89.) das 3:3-Unentschieden rettete. Meyenburg weiter unbesiegt.
Der SV Komet Pennigbüttel untermauerte seine Heimstärke mit einem klaren 4:1-Sieg gegen die SG Platjenwerbe/Lesumstotel. van Bree (16.), Zurek (49.), Lühr (85.) und Holstein (90.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe den Gästen kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer gelang.