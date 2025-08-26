Ihlefeld legt Amt nieder! TSV Obermelsungen ordnet Trainerposition neu

Nach zwei klaren Niederlagen zieht der TSV Obermelsungen Konsequenzen: Trainer Jürgen Ihlefeld hat sein Amt niedergelegt. Die Verantwortung übernimmt vorerst ein internes Duo. Der Verein setzt in der Übergangsphase auf Geschlossenheit und klare Zielvorgaben.

Der TSV Obermelsungen hat auf die sportlich angespannte Lage reagiert und eine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen. Wie der Verein mitteilt, hat Cheftrainer Jürgen Ihlefeld nach dem jüngsten Spieltag seinen Rücktritt erklärt. Die Entscheidung folgt auf zwei deutliche Niederlagen, die laut Vereinsangaben verdeutlichten, dass „die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft nicht optimal war“.

In der Übergangszeit wird Co-Trainer Sascha Elcik die Hauptverantwortung übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Leon Herwig, der als Führungsspieler interimsweise in die Trainings- und Spieltagsvorbereitung eingebunden wird. Die ungewöhnliche Konstellation spiegelt die aktuelle Herausforderung wider, in der der Verein neue Strukturen aufbauen und kurzfristig sportlich stabilisieren muss.