Ihlefeld legt Amt nieder! TSV Obermelsungen ordnet Trainerposition neu

Nach zwei klaren Niederlagen zieht der TSV Obermelsungen Konsequenzen: Trainer Jürgen Ihlefeld hat sein Amt niedergelegt. Die Verantwortung übernimmt vorerst ein internes Duo. Der Verein setzt in der Übergangsphase auf Geschlossenheit und klare Zielvorgaben.
Der TSV Obermelsungen hat auf die sportlich angespannte Lage reagiert und eine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen. Wie der Verein mitteilt, hat Cheftrainer Jürgen Ihlefeld nach dem jüngsten Spieltag seinen Rücktritt erklärt. Die Entscheidung folgt auf zwei deutliche Niederlagen, die laut Vereinsangaben verdeutlichten, dass „die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft nicht optimal war“.
In der Übergangszeit wird Co-Trainer Sascha Elcik die Hauptverantwortung übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Leon Herwig, der als Führungsspieler interimsweise in die Trainings- und Spieltagsvorbereitung eingebunden wird. Die ungewöhnliche Konstellation spiegelt die aktuelle Herausforderung wider, in der der Verein neue Strukturen aufbauen und kurzfristig sportlich stabilisieren muss.
„Wir danken Jürgen Ihlefeld ausdrücklich für seinen Einsatz in einer anspruchsvollen Phase“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Ralf Hruschka. „Nach dem Abstieg aus der Gruppenliga und einem großen Kaderumbruch trat er ein sehr schweres Erbe an. Jetzt ist es an der Mannschaft, in der Interimszeit konsequent zu performen. Die richtige Einstellung jedes einzelnen Spielers ist entscheidend. Unser Ziel ist es, bis zur Winterpause nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen.“
Der TSV Obermelsungen steht damit vor einer wegweisenden Phase. Die nächsten Wochen sollen genutzt werden, um Stabilität in den Spielbetrieb zu bringen – mit klarer Haltung, interner Lösung und dem Blick auf eine mittelfristige Neuausrichtung.