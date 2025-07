Igstadt und Maroc: Auf einmal in die Kreisoberliga aufgestiegen

Wiesbaden. Es gibt unbestritten Jahr für Jahr Leichteres als Auf- und Abstiegsregelungen in Amateurklassen zu verstehen. In der Wiesbadener A-Liga gab es dabei in dieser Saison eine besondere Aufstiegskonstellation, die den FC Maroc und die Spielvereinigung Igstadt jubeln ließ.

Hätten Maroc und Igstadt im vergangenen Jahr die Saison wie in dieser Runde als Dritter beziehungsweise Vierter beendet, würde nun ein paar Wochen eine normale Vorbereitung für eine genauso normale weitere A-Liga-Spielzeit folgen. Stattdessen starten beide Teams mit Aufstiegseuphorie in Richtung Mission „Klassenerhalt Kreisoberliga“. Bedanken dürfen sich die beiden Clubs dabei – abseits ihrer eigenen starken Leistungen – beim SC Kohlheck und dem FC Naurod.

Durch den Rückzug des SC Kohlheck aus der Kreisoberliga und dem Neustart in der B-Liga war bereits früh klar, dass sich auch der A-Liga-Dritte über den direkten Aufstieg freuen dürfte. Innerhalb dieser Top drei tummelte sich quasi seit Saisonbeginn die zweite Garde des FC Naurod. Die Reserve des FCN hätte allerdings nur aufsteigen dürfen, wenn die Erste den Sprung in die Gruppenliga geschafft hätte. So dürfen nicht zwei Teams eines Vereins in einer Liga spielen. Diese Konstellation sorgte dafür, dass sich etwa 40 Spieler, Betreuer, Trainer und Fans der Spielvereinigung Igstadt Ende Mai beim Kreisoberliga-Duell zwischen Nordenstadt und Biebrich 02 II wiederfanden. Biebrich, Naurods direkter Konkurrent um den Relegationsplatz, konnte gegen den TuS endgültig das Ticket für die Aufstiegsrelegation lösen und damit die Spielvereinigung zum Aufsteiger machen.

„Das war für uns ein Traumszenario. Ein Spiel auf einem Sportplatz in Laufnähe und die realistische Chance auf den Aufstieg. Wir sind dort in großer Anzahl aufgetaucht und haben einen unvergesslichen Abend erlebt“, erinnert sich der Vorsitzende Joerg Benecke. Biebrich siegte nach Rückstand mit 3:1, was angesichts der parallelen Nauroder Niederlage bei Kastel 06 letztlich egal war. Es folgte ein gemeinsamer blau-weißer Jubelwahnsinn von Biebrichern und Igstadtern. „Für uns ist das ein historischer Erfolg. So hoch haben wir zuletzt in den 70er-Jahren gespielt. Ich traue uns definitiv zu, die Klasse zu halten“, glaubt der Vorsitzende.

FC Maroc will Lehren aus letztem KOL-Abstieg ziehen

Etwas anders dürfte die Stimmungslage beim FC Maroc sein, nachdem man einen ordentlichen Vorsprung als Tabellenführer hergab und letztlich „nur“ auf Rang drei landete. „Wir sind insbesondere im Endspurt extrem auf dem Zahnfleisch gegangen und einfach nur froh, dass wir es geschafft haben. Bei uns war vor allem Erleichterung zu spüren“, beschreibt Betreuer Rachid El Mahaoui die Gefühlslage. Zum anderen ist für den ehemaligen Gruppenligisten die Kreisoberliga kein neues Abenteuer mehr. Die Lehren aus dem Abstieg in die A-Liga sollen aus dem FCM nun aber eine nachhaltigere Kreisoberliga-Mannschaft machen als noch vor ein paar Jahren.

„Ich war damals auch schon an Bord. Natürlich waren vor allem unsere finanziellen Möglichkeiten entscheidend. Damals lief es dann und man ist gemeinsam auf der Erfolgswelle geschwommen. Natürlich kommt da niemand auf die Idee, zu sagen, dass das der falsche Weg ist, wenn es sportlich doch läuft. Aber wir kennen es ja von genügend Vereinen in Wiesbaden, wie es läuft. Die ersten Jungs gehen, das Geld wird weniger und man merkt, dass es doch alles nicht so sehr um den Verein ging. Wir können froh sein, dass wir uns in der A-Liga noch so gefangen haben“, reflektiert El Mahaoui. „Das wird diesmal alles anders laufen. Natürlich kommen nach so einem Aufstieg wieder etwas mehr Sponsoren, aber die Grundlage ist unsere Gemeinschaft und das Team, das wir geformt haben“, stellt er klar.