Die Sportfreunde Broekhuysen haben einen Kantersieg gelandet. – Foto: Maurice Ripkens

Igor Puschenkow trifft dreimal beim 6:0 der Sportfreunde Broekhuysen Landesliga, Gruppe 2: Überraschend deutlicher Erfolg gegen den Dritten Arminia Klosterhardt.

Die 100 Zuschauer, die es am Sonntagmittag auf den Platz der Sportfreunde Broekhuysen geschafft hatten, dürften ihr kommen kaum bereut haben, dürften sie doch mehrheitlich dem Gastgeber zuzuordnen gewesen sein. Denn der Aufsteiger sorgte gegen den Dritten DJK Arminia Klosterhardt nicht nur für eine faustdicke Überraschung, er pulverisierte die Gäste beim 6:0 förmlich. Damit haben sie die Sportfreunde von Trainer Sebastian Clarke es zum Jahresabschluss noch auf einen Nichtabstiegsplatz geschafft.

In der 26. Minute eröffnete Max Brusius den Torreigen für die Broekhuysener. Da ahnten die Zuschauer aber sicher nicht, was da noch kommen würde. Denn unmittelbar vor dem Pausenpfiff bekamen die Sportfreunde noch einen Elfmeter zugesprochen, den Igor Puschenkow zum 2:0 verwandelte. Es war das sechste Saisontor des Angreifers, dem dieser nach der Pause mit dem 3:0 und 5:0 noch Nummer sieben und acht folgen lassen sollte. Dazwischen traf Yannis Weyers noch zum 4:0, ehe der Schlusspunkt an diesem frühen Nachmittag zwei Minuten vor Spielende dann Justin Theelen vorbehalten war. Broekhuysen verlässt die Abstiegsplätze