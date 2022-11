Igor Puschenkow lässt Sportfreunde Broekhuysen ganz spät jubeln Landesliga, Gruppe 2: 2:1-Sieg gegen DJK SF Lowick.

Solche Siege sind besonders schön. Sekunden vor dem Abpfiff schlugen die Sportfreunde Broekhuysen im wichtigen Heimspiel gegen die DJK SF Lowick zu. Stürmer Igor Puschenkow spitzelte nach einer Hereingabe von Norman Kienapfel in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ball zum Entsetzen der Gäste zum 2:1 (0:0)-Endstand ins Tor. Damit hat der Aufsteiger seine Chancen auf den Klassenerhalt erheblich verbessert. Die Mannschaft belegt zwar zum Abschluss der Hinrunde wegen des schlechteren Torverhältnisse Platz elf und führt damit die Abstiegszone an. Doch das Team hat ebenso wie drei weitere Ligakonkurrenten 15 Punkte auf dem Konto und nur einen Zähler Rückstand auf den Tabellensiebten PSV Wesel.

Der Gastgeber hatte einige Anlaufschwierigkeiten. Vor allem im ersten Durchgang kauften die bissigen Lowicker den Sportfreunden den Schneid ab. Nach vorne lief wenig zusammen, die Gäste hatten die besseren Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte erwischte der Gastgeber einen Blitzstart. Sven van Bühren legte auf, Justin Theelen vollendete zum 1:0 (47.). Ein Wirkungstreffer für die Lowicker, der für mehr Sicherheit im Spiel der Sportfreunde sorgte. Aber die Gäste blieben dran. Mit einem sehenswerten Freistoßtor aus gut 20 Metern sorgte Taric Boland nach einer Stunde für den Ausgleich. Verdient hatten sich die Gäste diesen Treffer auf alle Fälle.

In einer offenen Schlussphase hatten die Broekhuysener wieder einige Möglichkeiten und am Ende das nötige Glück auf ihrer Seite. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung laufen können – darüber war sich Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke im Klaren. „Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt und auch in kritischen Situationen die Ruhe behalten. Das war am Ende der Schlüssel zu diesem wichtigen Erfolg“, sagte er.