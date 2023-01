Igor Grosu wechselt zum SV Gimbsheim.

Die U23 des FC-Astoria Walldorf hat in der Winterpause einen Abgang zur verzeichnen. Igor Grosu - zu Rundenbeginn von Ataspor Worms in die Astorstadt gewechselt - schließt sich fortan unseren Freunden vom SV Gimbsheim an und wird zukünftig in der Landesliga Ost (Rheinland-Pfalz) auf Torejagd gehen. Aufgrund von Verletzungen und der starken Konkurrenz auf seiner Position kam Igor lediglich auf zwei Kurzeinsätze. Wir hoffen, dass Igor zu seiner alten Treffsicherheit zurück finden kann und dem SV Gimbsheim damit viele Tore beschweren wird. Viel Erfolg und alles Gute! Auf ein Wiedersehen in unserer Astorstadt!