IG Schiedsrichter: Gründer Kuhn braucht Hilfe im Kampf gegen Krebs Reiner Kuhn rief von mehr als zehn Jahren die Plattform "IG Schiedsrichter" ins Leben. von red · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser

Reiner Kuhn, Gründer von "IG Schiedsrichter" ist schwer erkrankt. – Foto: Privat

Seit über einem Jahrzehnt gibt Reiner Kuhn den Unparteiischen im deutschen Fußball eine digitale Heimat. Nun ist der Gründer der Plattform „IG Schiedsrichter“ schwer an Krebs erkrankt. Neben dem gesundheitlichen Überlebenskampf droht eine existenzbedrohende finanzielle Notlage.

➡️ Hier geht es zur Spendenseite "Gelb/Rot für die Existenzangst – Hilfe im Kampf gegen Krebs" Im deutschen Amateur- und Profifußball gehören Debatten über Schiedsrichterentscheidungen zum Alltag. Dass die Unparteiischen dabei selbst ein wirkmächtiges Sprachrohr und ein vernetztes Forum besitzen, ist zu großen Teilen das Verdienst von Reiner Kuhn. Vor mehr als zehn Jahren gründete der heute 44-jährige Plauener die Onlineplattform „IG Schiedsrichter“, die sich mit über 41.000 Followern auf Facebook zu einer der führenden digitalen Anlaufstelle für Referees und Fußballinteressierte im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Doch der Mann, der sich jahrelang ehrenamtlich für die Belange des Schiedsrichterwesens einsetzte, steht derzeit vor seinem schwersten persönlichen Kampf. Kuhn: "Ganzes Leben auf den Kopf gestellt" Eine Untersuchung beim Hausarzt aufgrund eines anhaltenden Hustens führte vor wenigen Wochen zu einer schwerwiegenden Diagnose. Nach dem Erstbefund und einem operativen Eingriff stellten die behandelnden Mediziner fest, dass sich der bösartige Tumor bereits in der Lunge und der Leber festgesetzt hatte. Zur medizinischen Versorgung und Einleitung einer Chemotherapie wurde Kuhn in die Universitätsklinik Erfurt verlegt.

„Vor Kurzem habe ich eine Diagnose erhalten, die mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat: Ich bin an bösartigen Krebstumor in der Lunge und Leber erkrankt“, beschrieb Kuhn den drastischen Einschnitt in sein bisheriges Leben. Trotz der physischen und psychischen Ausnahmesituation zeichnen sich erste kleine Fortschritte im Behandlungsverlauf ab. Nach dem ersten Chemotherapie-Zyklus wiesen die radiologischen Untersuchungen eine leichte Rückbildung der pulmonalen Metastasen auf. „Die aktuellen Röntgenbilder nach dem meinsten Chemotherapie-Zyklus zeigen, dass die Metastasen in der Lunge leicht zurückgegangen sind“, schöpft Kuhn wieder Hoffnung.