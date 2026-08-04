IG Schiedsrichter: Gründer Kuhn braucht Hilfe im Kampf gegen Krebs

Seit über einem Jahrzehnt gibt Reiner Kuhn den Unparteiischen im deutschen Fußball eine digitale Heimat. Nun ist der Gründer der Plattform „IG Schiedsrichter“ schwer an Krebs erkrankt. Neben dem gesundheitlichen Überlebenskampf droht eine existenzbedrohende finanzielle Notlage.
Im deutschen Amateur- und Profifußball gehören Debatten über Schiedsrichterentscheidungen zum Alltag. Dass die Unparteiischen dabei selbst ein wirkmächtiges Sprachrohr und ein vernetztes Forum besitzen, ist zu großen Teilen das Verdienst von Reiner Kuhn. Vor mehr als zehn Jahren gründete der heute 44-jährige Plauener die Onlineplattform „IG Schiedsrichter“, die sich mit über 41.000 Followern auf Facebook zu einer der führenden digitalen Anlaufstelle für Referees und Fußballinteressierte im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Doch der Mann, der sich jahrelang ehrenamtlich für die Belange des Schiedsrichterwesens einsetzte, steht derzeit vor seinem schwersten persönlichen Kampf.
Eine Untersuchung beim Hausarzt aufgrund eines anhaltenden Hustens führte vor wenigen Wochen zu einer schwerwiegenden Diagnose. Nach dem Erstbefund und einem operativen Eingriff stellten die behandelnden Mediziner fest, dass sich der bösartige Tumor bereits in der Lunge und der Leber festgesetzt hatte. Zur medizinischen Versorgung und Einleitung einer Chemotherapie wurde Kuhn in die Universitätsklinik Erfurt verlegt.
„Vor Kurzem habe ich eine Diagnose erhalten, die mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat: Ich bin an bösartigen Krebstumor in der Lunge und Leber erkrankt“, beschrieb Kuhn den drastischen Einschnitt in sein bisheriges Leben.
Trotz der physischen und psychischen Ausnahmesituation zeichnen sich erste kleine Fortschritte im Behandlungsverlauf ab. Nach dem ersten Chemotherapie-Zyklus wiesen die radiologischen Untersuchungen eine leichte Rückbildung der pulmonalen Metastasen auf. „Die aktuellen Röntgenbilder nach dem meinsten Chemotherapie-Zyklus zeigen, dass die Metastasen in der Lunge leicht zurückgegangen sind“, schöpft Kuhn wieder Hoffnung.
Neben der gesundheitlichen Belastung sieht sich der im Hauptberuf als Gebäudereiniger tätige Sachse mit existenziellen finanziellen Konsequenzen konfrontiert. Durch die langwierige Arbeitsunfähigkeit bricht ein erheblicher Teil des laufenden Einkommens weg, während zeitgleich nicht abgedeckte Krankheitskosten auflaufen. Neben Zuzahlungen für Medikamente und Fahrtkosten fallen Aufwendungen für ergänzende Behandlungen sowie die laufenden Lebenshaltungskosten an.
Der Betroffene beziffert das künftige finanzielle Defizit für die kommenden Monate auf 15.000 bis 25.000 Euro. In seinem Spendenaufruf begründet er den Schritt an die Öffentlichkeit mit der notwendigen Entlastung im Heilungsprozess: „Wer mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen lieber annehme und löse, anstatt um Hilfe zu bitten. Doch meine aktuelle Situation zwingt mich dazu, über meinen eigenen Schatten zu springen. Diese finanzielle Last raubt mir die Kraft, die ich eigentlich dringend für meine Heilung brauche.“
Die Notlage des Initiators hat in der Schiedsrichterszene und darüber hinaus eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Über die Plattform GoFundMe bitten Weggefährten und Kollegen um Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement Kuhns. „Ich leite mit unendlich viel Liebe, Leidenschaft und rein ehrenamtlich Deutschlands einzige und größte Schiedsrichterseite. Woche für Woche stecke ich mein ganzes Herzblut in diese Plattform, um für unsere Community da zu sein. Jetzt bin ich es, der einmal Schützenhilfe braucht“, appeliert Kuhn in seinem Aufruf. „Jeder Euro – und sei er noch so klein – nimmt mir ein Stück der existenziellen Sorgen von den Schultern.“