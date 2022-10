IG Bönen: Planungen für Neustart in der Landesliga laufen an Die im Sommer in die Westfalenliga aufgestiegene IG Bönen musste sich nach dem Aus des Hauptsponsors vom Spielbetrieb zurückziehen.

Der Neustart soll tatsächlich nur eine Liga tiefer in der Landesliga erfolgen, wie nun Gültekin Ciftci gegenüber verschiedenen Medien erklärte. Der Coach der 2. Mannschaft übergibt ab sofort seine Aufgaben an die beiden Co-Trainer weiter und wird ausschließlich Sportlicher Leiter. "Beides zu machen, wäre eine Mammutaufgabe und nicht möglich“, so Ciftci.

„Wir fangen jetzt an mit der Planung für die kommende Saison. Wir wollen einen Kader für die 1., 2. und 3. Mannschaft zusammenstellen. Das sind einige Baustellen, um die wir uns jetzt kümmern wollen", führt Ciftci aus und erklärt, dass der Neustart mit der 1. Mannschaft in der Landesliga vorgenommen werden soll: "Wir wollen eine schlagkräftige Truppe für die Landesliga zusammenstellen. Aus erfahrenen und jungen Spielern. Gerne auch mit einem Spielertrainer, der sich in der Landesliga beweisen will."

Das Ziel ist der Klassenerhalt. Doch auch dieser wird einem bekanntlich in der 7. Liga nicht geschenkt, so dass wieder Sponsoren hermüssen, um dieses Unterfangen zu finanzieren. "Wir sind auf der Suche nach neuen Investoren, die uns unterstützen wollen. Wir wollen als Verein IG Bönen nicht nur mit Geldscheinen herumwedeln, sondern auf gesunden Beinen stehen. In eineinhalb Jahren bekommen wir eine neue Anlage in Bönen für uns und die SpVg Bönen. Bis dahin wollen wir auf jeden Fall wieder gut aufgestellt sein", hofft Ciftci, der von Ali Colakbas bei der Sponsorensuche unterstützt wird. In den vergangenen Jahren war Colakbas unter anderem in der Jugendabteilung des TSC Kamen tätig.