Iffarth brutal stark – vier Jäger mit jeweils drei Treffern

Paul Iffarth (mitte) lässt seinen Verfolgern bislang keine Chance. – Foto: Stätzling, Manching, Mayr

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Paul Iffarth on fire! Zum Saisonstart gelang dem Stürmer des FC Stätzling ein brutal starker Auftritt. Fünf Tore und eine Vorlage binnen drei Spielen. Puh...

Dahinter lauern mit Sebastian Graßl, Sebastian Kempf, Markus Kugler und Rainer Meisinger drei Spieler, die jeweils dreimal trafen.