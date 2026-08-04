Iffarth brutal stark – vier Jäger mit jeweils drei Treffern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Paul Iffarth on fire! Zum Saisonstart gelang dem Stürmer des FC Stätzling ein brutal starker Auftritt. Fünf Tore und eine Vorlage binnen drei Spielen. Puh...
Dahinter lauern mit Sebastian Graßl, Sebastian Kempf, Markus Kugler und Rainer Meisinger drei Spieler, die jeweils dreimal trafen.
1. Paul Iffarth, FC Stätzling: 5 Tore
2. Sebastian Graßl, SV Manching: 3 Tore
2. Sebastian Kempf, SV Cosmos Aystetten: 3 Tore
2. Markus Kugler, TSV Aindling: 3 Tore
2. Rainer Meisinger, SV Manching: 3 Tore
6. Berkan Aydin, SV Manching: 2 Tore
6. Luca Bachthaler, FV Illertissen II: 2 Tore
6. Max Bock, FV Illertissen II: 2 Tore
6. Diego Dragone, Türkspor Ausgburg: 2 Tore
6. Alvin Emini, TSV 1909 Gersthofen: 2 Tore
und 10 weitere Spieler mit jeweils zwei Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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