Idriz Bytyqi kehrt zum SV Weil zurück

Beirat Sport Jens Vogtsberger (links) mit Rückkehrer Idriz Bytyqi | Foto: SV Weil

Der SV Weil kann zur kommenden Saison einen Rückkehrer begrüßen: Idriz Bytyqi kehrt zurück ins Nonnenholz. Der 18-Jährige spielte in der Saison 2024/25 in der Weiler A-Jugend in der Landesliga und war dort überwiegend auf der Sechserposition im Einsatz. Nach seinen ersten Erfahrungen im Männerbereich beim B-Kreisligist FC Bosporus Friedlingen kehrt Bytyqi im Sommer zu den Blau-Weißen zurück.