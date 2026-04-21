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Idriz Bytyqi kehrt zum SV Weil zurück
von PM/BZ · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser
Beirat Sport Jens Vogtsberger (links) mit Rückkehrer Idriz Bytyqi | Foto: SV Weil
Der SV Weil kann zur kommenden Saison einen Rückkehrer begrüßen: Idriz Bytyqi kehrt zurück ins Nonnenholz. Der 18-Jährige spielte in der Saison 2024/25 in der Weiler A-Jugend in der Landesliga und war dort überwiegend auf der Sechserposition im Einsatz. Nach seinen ersten Erfahrungen im Männerbereich beim B-Kreisligist FC Bosporus Friedlingen kehrt Bytyqi im Sommer zu den Blau-Weißen zurück.