Idris Lataev ebnet SG Bostalsee den Weg Der "Zehner" der SG Bostalsee trifft zweimal gegen Blau-Weiß St. Wendel

FC Blau-Weiß St. Wendel - SG Bostalsee 0:3 (0:0). In den ersten zehn Minuten bestimmten die Gastgeber das Spielgeschehen, danach übernahm die SG Bostalsee immer mehr die Kontrolle über die Partie, spielte beziehungsweise kombinierte sich gefällig nach vorne, ohne jedoch für echte Torgefahr zu sorgen. Spätestens am St. Wendeler Strafraum war Schluss mit lustig, denn die Kreisstädter standen in der Defensive ganz sicher und ließen überhaupt nichts zu. Trotz der fehlenden Torraumszenen sahen die Zuschauer bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Steffen Schwarz ein gutes und interessantes Spiel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte St. Wendels Trainer Stefan Schön Christian Thul ein, dadurch kam mehr Schwung in das Angriffsspiel der Blau-Weißen, aber den Treffer erzielten die Gäste vom Bostalsee. In der 55. Minute spielte Stefan Schätzel einen gelungenen Pass in die Tiefe zu Sebastian Gebel, der wurde an der Strafraummarkierung klar gefoult, Schiri Schwarz sah das Foul innerhalb des Sechzehners und entschied auf Elfmeter. Den verwandelte der starke Idris Lataev sicher. Nach dem Führungstreffer der Gäste hatte St. Wendel seine stärkste Phase, drängte Bostalsee hinten rein und hatte auch gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die aber allesamt von SG-Torwart Daniel Metzger zunichte gemacht wurden. Unter anderem fischte Metzger einen von Daniel Bernard getretenen Freistoß sensationell aus dem Winkel und hielt seinen Mannschaftskollegen damit die Null fest.