Identisches Torverhältnis - Das verrückteste Duell der Liga!

Kapitän Oliver Puschner (links) kam zuletzt öfter als Joker zum Einsatz, zeigte sich dabei aber extrem treffsicher und entschied die Heimspiele gegen Sömmerda und Dingelstädt. – Foto: Gunter Appel

Am Samstag gastiert die Elf von Martin Hagenbring beim SV Germania Wüstheuterode, ehe eine Woche später das Heimspiel gegen den FSV Kölleda den Schlusspunkt einer nervenaufreibenden Saison setzt.

„Natürlich merkt man, dass es jetzt auf die Zielgerade geht und die Spiele an Bedeutung gewinnen“, sagt Kapitän Oliver Puschner im Gespräch mit FuPa. Von Nervosität oder lähmendem Druck will der Führungsspieler allerdings nichts wissen: „Für uns ist das nichts, was uns lähmt – eher im Gegenteil. Es ist genau die Phase, in der man als Team nochmal zusammenrückt und sich auf das Wesentliche konzentriert.“

Dabei könnte die Ausgangslage kaum dramatischer sein: Im Kampf um den Klassenerhalt liefern sich die Gisperslebener mit Großrudestedt ein unglaubliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Punktgleich, identisches Torverhältnis, nach 28 Spieltagen! Aktuell steht Großrudestedt aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vor Gispersleben. Doch bei Motor will man davon möglichst wenig wissen.

Der jüngste 4:3-Erfolg gegen Dingelstädt hat dabei neue Kräfte freigesetzt. Puschner selbst drehte die Partie mit zwei Treffern in der Schlussphase. Mit Rückenwind geht es nun nach Wüstheuterode, wo allerdings alles andere als ein Selbstläufer wartet. Die Eichsfelder wollen ihre starke Saison mit einem Sieg im letzten Heimspiel abrunden und Platz 3 ins Ziel retten.

Puschner bleibt dennoch bei der bewährten Marschroute: „Wir schauen nicht zu sehr auf Tabellenkonstellationen oder Rechenspiele, sondern wirklich von Spiel zu Spiel.“ Das Duell mit Großrudestedt sei zwar eng und spannend, letztlich zähle aber nur die eigene Leistung. „Wir haben es ohnehin in der eigenen Hand, wenn wir unsere Aufgaben sauber erledigen.“

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch die noch offene Frage der Auf- und Abstiegsregelung. Je nachdem, wie sich die höheren Spielklassen entwickeln, könnten sich die Abstiegsszenarien noch verändern. Doch auch hier verschwendet man bei Motor keine Gedanken an mögliche Schützenhilfe. Auf die Frage, ob man insgeheim dem FC Sömmerda die Daumen drücke, um die eigene Ausgangslage zu verbessern, antwortet Puschner klar: „Unser Fokus liegt komplett auf unseren eigenen Spielen und darauf, das Maximum rauszuholen. Alles andere liegt nicht in unserer Hand.“

Personell gibt es vor dem richtungsweisenden Auswärtsspiel noch einige kleinere Fragezeichen. Eine endgültige Einschätzung soll nach dem Abschlusstraining erfolgen. Sorgen macht sich der Kapitän deshalb aber nicht: „Wir werden am Wochenende auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben.“

Fest steht: Für Gispersleben beginnt nun die Woche der Wahrheit. Zwei Spiele, sechs mögliche Punkte und die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Man mag sich nicht ausmalen, wenn nach 30 Spieltagen weiterhin nichts außer der direkte Vergleich die beiden Teams trennt. Die Bühne für einen echten Abstiegskrimi könnte kaum größer sein.