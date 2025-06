Identifikationsfigur bleibt! Meisel verlängert bei den Kickers

Der Kader der Würzburger Kickers nimmt immer mehr Gestalt an. Und neben einigen bereits vermeldeten Neuzugängen setzt der Regionalligist auch auf Kontinuität: Dominik Meisel, eine der Korsettstangen, verlängert seinen Vertrag beim FWK und geht damit in seine achte Saison im Profi-Kader am Dallenberg. Der 25-jährige gebürtige Kulmbacher ist somit neben Daniel Hägele der dienstälteste Spieler im Kader. Darüber informieren die Unterfranken am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Mitteilung an die Presse.