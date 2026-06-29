Identifikationsfigur bleibt der DJK Adler Oberhausen weiter treu Der ewige Adler bleibt: Serdar Aldemir verlängert bei der DJK Adler Oberhausen. von Fernando Gossrau · Heute, 05:23 Uhr · 0 Leser

Serdar Aldemir (v.r) ist ein Erfahrener Rückhalt in der Abwehrkette von „DJK“. – Foto: FOG

Es gibt Spieler, die kommen und gehen. Und es gibt Spieler, die zu einer echten Vereinsikone werden. Einer von ihnen ist bei der DJK Adler Oberhausen Serdar Aldemir. Der besser als "ewiger Adler" bekannte Routinier hat nun seinen Vertrag verlängert.

Serdar Aldemir, vereinsintern besser bekannt als „Kral“ oder „Der ewige Adler“, bleibt der DJK Adler Oberhausen auch in Zukunft treu. Der 33-jährige, 1,89 Meter große, große Defensivspezialist hat sich bewusst für einen Verbleib entschieden und gegen eine sportliche Neuorientierung. Ein klares Zeichen seiner Verbundenheit zum Verein und zur dritten Mannschaft. Seine gesamte fußballerische Ausbildung absolvierte Serdar bei Sterkrade 06/07. Seit seinem Wechsel zur DJK Adler Oberhausen hat er bereits drei Aufstiege im Adler-Dress gefeiert und sich damit einen festen Platz in der Vereinsgeschichte gesichert.

Erfahrung und Präsenz

Serdar Aldemir (v.l) in der Saison 22/23 im Zweikampf mit einem Glück-Auf Akteur. – Foto: FOG

Mit mehr als 133 Pflichtspielen in der Kreisliga A bis C in OB/BOT bringt der erfahrene Abwehrspieler jede Menge Routine mit. Ob als kompromissloser Innenverteidiger oder als spielstarker Akteur im zentralen Mittelfeld – Serdar überzeugt mit Übersicht, präzisem Passspiel, enormer Kopfballstärke und einer beeindruckenden Präsenz auf dem Platz. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung sind für die dritte Mannschaft von unschätzbarem Wert.