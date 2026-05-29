Identifikation und Hoffnung auf den Neustart SSV Sand verlängert mit Wicke und Riede von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Sand setzt seine Personalplanungen für die kommende Saison fort und hat zwei weitere Zusagen vermeldet. André Wicke und Jason Riede bleiben dem Gruppenligisten erhalten. Es sind zwei Verlängerungen mit unterschiedlicher Ausgangslage, aber ähnlicher Bedeutung: Beide stehen für Bindung, Vertrauen und den Wunsch, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen.

Bei André Wicke spricht der Verein von einer Verbindung, die über Jahre gewachsen ist. Kein aktueller Spieler trägt das Trikot des SSV länger als er. Damit ist Wicke längst mehr als nur Teil des Kaders – er ist zu einer Identifikationsfigur geworden, einer jener Spieler, an denen sich die Geschichte einer Mannschaft über längere Zeiträume ablesen lässt. Dass Wicke und der Verein sich bewusst entschieden haben, noch ein weiteres Jahr dranzuhängen, ist deshalb ein starkes Signal der Kontinuität. Sportlich hebt der SSV seine Übersicht und sein Aufbauspiel hervor. Doch sein Wert reicht über die Arbeit mit dem Ball hinaus. Auch neben dem Platz gilt Wicke als wichtiger Bestandteil des Teamgefüges, als erfahrener Akteur, der Stabilität und Orientierung gibt.

Anders gelagert, aber nicht weniger bemerkenswert ist die Zusage von Jason Riede. Der Spieler war im Winter aus Gudensberg nach Sand zurückgekehrt – nach einer langen Verletzungspause und mit dem gemeinsamen Ziel, Schritt für Schritt wieder Anschluss zu finden. Die vergangenen Monate nutzte Riede intensiv, um Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen und sich wieder an die Mannschaft heranzuarbeiten. Nach einer schwierigen und kräftezehrenden Zeit freut sich der Verein umso mehr, dass Riede auch in der kommenden Saison Teil des Teams bleibt. Nun hoffen beide Seiten, dass die Leidenszeit endgültig hinter ihm liegt und er wieder regelmäßig auf dem Platz stehen kann. Seine Verlängerung ist damit auch ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens: Der SSV gibt einem Rückkehrer Zeit und Rückhalt, Riede bleibt der Sander Fußballfamilie verbunden.