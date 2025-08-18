Wollen für Punkte und gute Stimmung sorgen: Die SCBV-Trainer (links) Gediminas Sugzda und Roman Krumpholz. – Foto: SRO

Identifikation statt Brechstange: Baldham-Vaterstetten ruft „Konsolidierungsphase“ aus „Wir haben unsere Lektion gelernt“ Verlinkte Inhalte Kreisliga 3 SC Baldham

Die Zeit der großen Töne ist beim SC Baldham-Vaterstetten vorbei. Wer vor dem Saisonstart in die Kreisliga 3 (München) mit Walter Geck spricht, erkennt schnell, welchen Kurs der Abteilungsleiter einschlagen möchte.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wurde stets der Wiederaufstieg ausgerufen, wirklich nah dran war man schon länger nicht mehr. Im Gegenteil: Im Vorjahr konnte der Abstiegsrelegation in die Kreisklasse erst am letzten Spieltag aufgrund Ergebnissen auf anderen Sportplätzen von der Schippe gesprungen werden. „Wir haben unsere Lektion gelernt“, betont Geck. Daher will sich der SC Baldham-Vaterstetten, der über herausragende infrastrukturelle Bedingungen und eine große Jugendabteilung verfügt, neu ausrichten: „Wir wollen mehr Vereinsverbundenheit schaffen, mehr Identität“. Das neue Vereinsmotto lautet in bestem Neudeutsch: We are one. „Wir sind ein Verein“, betont Geck, der hofft, dass „es weniger Inseln gibt, sondern alles noch mehr zusammenwächst“.

Um die neue Philosophie auch mit einer realistischen tabellarischen Zielsetzung zu kombinieren, spricht der 61-Jährige von einer „Konsolidierungsphase: Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns stabilisieren. Wenn es gut läuft, können wir vorsichtig nach oben schauen“. Damit dies gelingt, wurden aus Kirchheim und Dornach junge Spieler geholt, die es dort nicht in die Landesliga-Mannschaft schafften, jedoch ambitionierter Fußball spielen wollen, als in der A-Klasse. Dazu kommen fünf Spieler aus der hauseigenen Reserve und fünf A-Jugendliche, die regelmäßig bei der Ersten trainieren dürfen. „Dadurch haben wir einen größeren Konkurrenzkampf und unser Trainer mehr Möglichkeiten. Wir wollen mehr Baldhamer in die Erste Mannschaft integrieren und für eine höhere Durchlässigkeit aus der Jugend sorgen“. Coach wird auch in der neuen Saison Gediminas Sugdza sein, der erst spät verlängerte, aber nun ein weiteres Jahr bleibt.