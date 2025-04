Von vorne bis hinten reichte es nicht beim KFC. – Foto: Ralph Görtz

Ideenloser KFC Uerdingen rückt dem Abstieg immer näher Regionalliga West: Am Ende einer erschreckend blutleeren Vorstellung musste der KFC Uerdingen eine bittere 0:2-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf II einstecken.

Es war nicht weniger als eine fußballerische Bankrotterklärung in einem Sechs-Punkte-Spiel. Der KFC Uerdingen kassierte mit dem ersten Schuss von Fortuna Düsseldorf II direkt das 0:1 und leistete auch in der Folge nur wenig Gegenwehr. Die Neun-Punkte-Strafe dazugerechnet, ist der KFC fast nicht mehr zu retten.

Früher Nackenschlag Start nach Maß für die Fortuna: Nach einem Einwurf wurde die Kugel in den Rückraum abgewehrt, wo niemand in der Defensivabteilung der Gäste Danny Latza auf dem Schirm hatte. Der Ex-Bundesligaspieler fackelte nicht lange und brachte den Ball per Dropkick im Uerdinger Tor unter – Keeper Ron Meyer war chancenlos (3.).

Gestern, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II KFC Uerdingen KFC Uerdingen 2 0 Auch in der Folge waren die Krefelder bemüht um defensiven Zugriff, doch die Hausherren schienen immer einen Schritt voraus. Si-Woo Yang war auf der linken Seite schwer zu greifen und prüfte Meyer mit einem Distanzschuss, den der Schlussmann noch rechtzeitig zur Seite abwehren konnte (7.). Uerdingen gelang weiterhin keine echte offensive Entlastung, stattdessen durfte Düsseldorf sich immer wieder in der Gefahrenzone des Aufsteigers anmelden. Mechak Quiala-Tito wurde auf der rechten Seite stark in Szene gesetzt und brachte die Kugel in den Strafraum zum alleingelassenen David Savic, der es mit einer Direktabnahme versuchte, diese aber deutlich verzog (24.).