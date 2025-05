Idee aus Wiesbaden: Schiris sollen Teams früh kontaktieren

Im signifikanten Rückgang der Übergriffe auf Schiedsrichter in dieser Saison im Kreis Wiesbaden sieht der Fußballwart einen „ersten, wichtigen Erfolg“ in Verbindung mit durchgeführten Schulungen und Projekten. So hätten die vier intensiven Schulungen für Vereinsordner unter der fachkundigen Leitung von Manfred Tecl (ehemaliger Leiter der Wiesbadener Polizeischule) vielen Vereinen wichtige Werkzeuge an die Hand gegeben. Von der frühzeitigen Erkennung potenzieller Störer bis hin zu Deeskalationsstrategien. „Diese Ausbildung ist ein zentraler Baustein für mehr Sicherheit am Spielfeldrand“, sagt Jürgen Brose.