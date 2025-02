Bis zum 19. Mai kommen an insgesamt 13 Spieltagen wieder Stars aus der Fußball- und Unterhaltungsszene nach Düsseldorf, um dort als Icons und Teammanager für mehr Tore, mehr Action und mehr Entertainment zu sorgen. Eine Besonderheit: In den Osterferien gibt es gleich zwei Doppelspieltage am 14./15. April sowie am 22./23. April. Abgesehen davon wird immer montags gespielt, an allen Spieltagen geht es um 18 Uhr los.

Die Hallenfußball-Liga wurde von Toni Kroos, Nationalspieler, Weltmeister und sechsmaliger Champions-League-Sieger, und Elias Nerlich (Eligella), einem der größten und bekanntesten Twitch-Streamer Deutschlands, gegründet. Für die Action auf dem Spielfeld und das bunte Entertainment abseits des Geschehens sorgen die Icons und Manager vor Ort – und die Fans sind ganz nah dran.

Castello als perfekter Standort

Die Location im Stadtteil Reisholz wird somit wieder zum Anlaufpunkt für die Fans des Formats. René Tolls, General Manager des Castello: „Ab dem 10. März wird das Castello zum Herzstück der Icon League. Unsere moderne technische Ausstattung macht das Castello zum perfekten Zuhause für ,das‘ Hallenfußball-Format 2025. Es kann losgehen!“

Info Tickets für die Spiele gibt es im Ticketshop der Icon League. Alle Spiele werden außerdem live auf Twitch und dem offiziellen Kanal der Icon League übertragen.

In den Finalspielen der Icon League setzte sich FC Onefootball als Premierensieger. Toni Kroos, der seine Karriere im vergangenen Sommer bei Real Madrid beendet hat, lief sogar einmal in seinem eigenen Format auf und traf Anfang September. Ob der Mitgründer ein weiteres Mal mitspielen wird, bleibt abzuwarten, schließlich hat sich der 35-Jährige zuletzt etwas aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Er pausiert unter anderem bei seinem eigenen Podcast "Einfach mal Luppen", den Bruder Felix zurzeit allein fortführt.