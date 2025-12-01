 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Icon League: So geht es weiter bei den Play-Ins und beim Final 6

Die Season 3 der Icon League steht vor dem Abschluss.

Verlinkte Inhalte

Icon League
Icon League Finale
Underdogs
Berlin City
Two Stripes

Acht der 14 Mannschaften dürfen noch um den Titel kämpfen. Bei den "Play-Ins" am Montag, den 8. Dezember, in Düsseldorf, sowie beim abschließenden "Final 6" am Sonntag, den 14. Dezember, in Wien wird der Meister ermittelt.

So ist der Spielplan:

Montag, 8. Dezember

Play-Ins

18 Uhr Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4)

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

18.45 Uhr Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3)

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

19.30 Uhr Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8)

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

20.15 Uhr FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7)

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Sonntag, 14. Dezember

Viertelfinale

17.30 Uhr Verlierer Underdogs/Two Stripes - Sieger Onefootball/Berlin City

18.15 Uhr Verlierer Plyrs/DNA - Sieger Fokus/Bavarian

Halbfinale

19 Uhr Sieger Underdogs/Two Stripes - Sieger Viertelfinale Spiel 1

19.45 Uhr Sieger Plyrs/DNA - Sieger Viertelfinale Spiel 2

Finale

20.45 Uhr

___

FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins

Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".

Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.

Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".

Final 6

Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.

Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.

Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football und der FC Berlin City.

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit:

Aufrufe: 01.12.2025, 23:13 Uhr
redAutor