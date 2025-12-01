Icon League: So geht es weiter bei den Play-Ins und beim Final 6

So ist der Spielplan:

Acht der 14 Mannschaften dürfen noch um den Titel kämpfen. Bei den "Play-Ins" am Montag, den 8. Dezember, in Düsseldorf, sowie beim abschließenden "Final 6" am Sonntag, den 14. Dezember, in Wien wird der Meister ermittelt.

18.45 Uhr Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3)

Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

19.30 Uhr Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8)

Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

20.15 Uhr FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7)

Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Sonntag, 14. Dezember

Viertelfinale

17.30 Uhr Verlierer Underdogs/Two Stripes - Sieger Onefootball/Berlin City

18.15 Uhr Verlierer Plyrs/DNA - Sieger Fokus/Bavarian

Halbfinale

19 Uhr Sieger Underdogs/Two Stripes - Sieger Viertelfinale Spiel 1

19.45 Uhr Sieger Plyrs/DNA - Sieger Viertelfinale Spiel 2

Finale

20.45 Uhr

___

FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins

Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".

Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.

Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".

Final 6

Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.

Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.

Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football und der FC Berlin City.

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: