Icon League: So geht es weiter bei den Play-Ins und beim Final 6

Acht der 14 Mannschaften dürfen noch um den Titel kämpfen. Bei den "Play-Ins" am Montag, den 8. Dezember, in Düsseldorf, sowie beim abschließenden "Final 6" am Sonntag, den 14. Dezember, in Wien wird der Meister ermittelt.
So ist der Spielplan:
18 Uhr Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4)
18.45 Uhr Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3)
19.30 Uhr Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8)
20.15 Uhr FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7)
17.30 Uhr Verlierer Underdogs/Two Stripes - Sieger Onefootball/Berlin City
18.15 Uhr Verlierer Plyrs/DNA - Sieger Fokus/Bavarian
19 Uhr Sieger Underdogs/Two Stripes - Sieger Viertelfinale Spiel 1
19.45 Uhr Sieger Plyrs/DNA - Sieger Viertelfinale Spiel 2
20.45 Uhr
FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:
Play-Ins
Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.
Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".
Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.
Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".
Final 6
Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.
Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.
Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football und der FC Berlin City.
Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: