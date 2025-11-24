Icon League: So funktionieren die Play-Ins und das Final 6

– Foto: Marco Bader

Acht der 14 Mannschaften dürfen nach dem letzten regulären Spieltag, der am kommenden Montag (1. Dezember) in Düsseldorf stattfindet, noch um den Titel kämpfen. Bei den "Play-Ins" am Montag, den 8. Dezember, in Düsseldorf, sowie beim abschließenden "Final 6" am Sonntag, den 14. Dezember, in Wien wird der Meister ermittelt. FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6". Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.