Icon League: So funktionieren die Play-Ins und das Final 6

Acht der 14 Mannschaften dürfen nach dem letzten regulären Spieltag, der am kommenden Montag (1. Dezember) in Düsseldorf stattfindet, noch um den Titel kämpfen. Bei den "Play-Ins" am Montag, den 8. Dezember, in Düsseldorf, sowie beim abschließenden "Final 6" am Sonntag, den 14. Dezember, in Wien wird der Meister ermittelt.
FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:
Play-Ins
Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.
Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".
Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.
Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".
Final 6
Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.
Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.
Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football und der FC Berlin City.
Ausgangslage
Frühzeitig ausgeschieden waren die fünf Tabellenletzten. Am letzten Spieltag machen die Top 9 die acht "Play-Ins"-Teilnehmer unter sich aus. Sicher beim "Final 6" und damit auch bei den "Play-Ins" sind Two Stripes United und Berlin Underdogs dabei. Sieben weitere Teams kämpfen um die restlichen sechs Plätze bei der "Play-Ins". Jeder von ihnen kann sich auch noch ein Direkt-Ticket für das "Final 6" sichern. Mehr Spannung geht nicht am letzten Spieltag. Selbst der aktuell Drittplatzierte FC Bavarian Clique könnte noch auf Platz 9 abrutschen und wäre damit raus.
Die aktuelle Tabelle: