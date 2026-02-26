Icon League Season Four: Baller-League-Team ersetzt B2B United

Ein neues Team für die Icon League aus der Baller League – Foto: Marco Bader

Bald ist es wieder soweit: Die Icon League startet im März dieses Jahres in Season Four. Am 30. Januar 2026 hat die Liga auf Instagram angekündigt, dass B2B United mit Team Head Benjamin Henrichs nach drei Seasons nicht mehr Teil der Icon League sein wird – entsprechend musste ein neues Team die Lücke füllen. Dieses Team haben die Verantwortlichen, rundum Elias „Eligella“ Nerlich und Tonis Kross, jetzt gefunden: Ein Team übernimmt den Platz, das zuvor in der Baller League aktiv war, die es in der Form in Deutschland künftig nicht mehr geben wird.

So langsam geht es wieder in die heiße Phase, in der die Icon League auf Instagram sehr aktiv wird und die News Schlag auf Schlag kommen. Am 29. Januar hat die Icon League selbst in einem Post den Start von Season Four für den März angekündigt. Gespielt werden soll das Ganze in Berlin. In den ersten beiden Seasons war das Castello-Düsseldorf die feste Spielstätte, ehe sich die Spieltage der vergangenen Season auf verschiedene Städte in Deutschland und Österreich verteilt haben.

Dieses Team ersetzt B2B United

Einen Tag nach Ankündigung der neuen Season war dann klar, dass B2B United mit Team Head und Nationalspieler Benjamin Henrichs – ein Gründungsmitglied der Liga – nicht weiter an der Kleinfeldfußball-Liga teilnehmen werden. Auf der Instagram-Seite der Liga heißt es: „Nach drei Seasons verlässt B2B United TheIconLeague. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für eine unglaubliche gemeinsame Zeit, ikonische Wildcards und Teamheads, die für dieses Projekt gebrannt haben!“ Angefügt war ein kleiner Wink an Henrichs, der sich durchaus Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme im Sommer machen kann: „Benny Henrichs, viel Glück bei deinem Comeback! Wir wollen dich im Sommer bei der WM sehen.“