 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Icon League Season 4: Der 9. Spieltag im Liveticker

Der Kampf um die Play-Ins geht in die heiße Phase.

von red · Heute, 18:36 Uhr
– Foto: Marco Bader

Icon League
Eintracht Spandau
Underdogs
SC Bürgeramt
Fokus Eagles

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und kann jetzt schon für das Finale in Wien planen.

Ansonsten ist Hochspannung angesagt. FuPa ist am 9. Spieltag im Liveticker dabei.

Der 9. Spieltag im Überblick:

Heute, 18:00 Uhr
FC Onefootball
The Pack
7
6
Abpfiff
Onefootball - The Pack 7:6 n. V.
Tore: 0:1 Joao Carlos Flores Neves (8.), 0:2 Tevfik Ceylan (9.), 0:3 Noah Tomson (11.), 0:4 Tevfik Ceylan (12.), 0:5 Tevfik Ceylan (12.), 0:6 Tevfik Ceylan (12.), 1:6 Pascal Brossmann (12.), 2:6 Pascal Brossmann (12.), 3:6 Pascal Brossmann (12.), 4:6 Pascal Brossmann (12.), 5:6 Benedict Chandra (18.), 6:6 Nedzad Plavci (22.), 7:6 Amer Dzindic (24.+1)

Heute, 19:00 Uhr
Fokus Eagles
BUZZ Club
10
6
Abpfiff

Fokus Eagles - BUZZ Club 10:6
Tore: 1:0 Sidney Friede (7.), 2:0 Sidney Friede (7.), 2:1 Gino Lago Bentron (8.), 3:1 Sidney Friede (10.), 4:1 Ali Wazneh (12.), 4:2 Mustapha Chahrour (15.), 5:2 Enes Küc (15.), 5:3 Ibrahim-Mirza Aral (18. Handelfmeter), 6:3 Sidney Friede (18.), 7:3 Aaron Herzog (19.), 8:3 Andrea Hoxha (20.), 8:4 Mohamed Bekaj (22.), 9:4 Fatih Baca (23.), 9:5 Ibrahim-Mirza Aral (23.), 10:5 Orhan Yildirim (24.), 10:6 Hischem Metidji (24.)

Heute, 20:00 Uhr
Wontorriors FC
FC Berlin City
20:00live
Wontorriors - FC Berlin City

Heute, 20:45 Uhr
FC PLYRS United
Berliner Underdogs
20:45live
PLYRS United - Underdogs

Heute, 21:30 Uhr
DNA Athletics
Eintracht Spandau
21:30live
DNA Athletics - Eintracht Spandau

Heute, 22:15 Uhr
Two Stripes United
SC Bürgeramt
22:15live
Two Stripes - SC Bürgeramt

Der 8. Spieltag im Überblick:

Mo., 20.04.2026, 18:00 Uhr
Two Stripes United
Wontorriors FC
4
7
Abpfiff

Two Stripes - Wontorriors 4:7
Tore: 1:0 Vendim Sinani (1.), 1:1 Marvin Sinan Büyüksakarya (3.), 1:2 Johann von Knebel (9.), 1:3 Johann von Knebel (10.), 1:4 Ian-Prescott Claus (12.), 1:5 Johann von Knebel (15.), 2:5 Elias Römers (16.), 3:5 Elias Römers (16.), 3:6 Ian-Prescott Claus (23.), 4:6 Kaies Alaisame (23.), 4:7 Julian Robin von Haacke (24.)

Mo., 20.04.2026, 18:45 Uhr
Fokus Eagles
Berliner Underdogs
7
6
Abpfiff

Fokus Eagles - Underdogs 7:6
Tore: 0:1 Ergi Alihoxha (7.), 0:2 Aisa Mohand Arifi (10.), 1:2 Ali Wazneh (11.), 2:2 Ali Wazneh (13.), 3:2 Enes Küc (19.), 4:2 Enes Küc (19.), 4:3 Daniel Sudar (19.), 4:4 Daniel Sudar (19.), 5:4 Ali Wazneh (22.), 6:4 Enes Küc (23.), 6:5 Stefan Winkel (23.), 7:5 Ali Wazneh (23.), 7:6 Antonio Asanovic (24.)

Mo., 20.04.2026, 19:30 Uhr
SC Bürgeramt
The Pack
8
7
Abpfiff

SC Bürgeramt - The Pack 8:7 n. V.
Tore:0:1 Christian Derflinger (1.), 1:1 Marcel Halstenberg (1.), 2:1 Marcel Halstenberg (3.), 2:2 Jan Fauseweh (3.), 2:3 Joao Carlos Flores Neves (14.), 2:4 Christian Derflinger (14.), 2:5 Christian Derflinger (14.), 2:6 Christian Derflinger (14.), 3:6 Niko Gießelmann (17.), 4:6 Liridon Krasniqi (17.), 5:6 Niko Gießelmann (22.), 5:7 Noah Tomson (22.), 6:7 Gian-Luca Reck (23.), 7:7 Christopher Bachleitner (24.), 8:7 Marcel Halstenberg (24.+3)

Mo., 20.04.2026, 21:00 Uhr
Eintracht Spandau
Eintracht SpandauEintracht Spandau
6
9
Abpfiff

Eintracht Spandau - FC Berlin City 6:9
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (2.), 0:2 Fouad Aghnima (2.), 1:2 Dennis Mast (7.), 1:3 Suad Ak (10.), 1:4 Fouad Aghnima (12.), 2:4 Norbert Jaszczak (15.), 2:5 Diren-Mehmet Günay (20.), 2:6 Diren-Mehmet Günay (20.), 2:7 Diren-Mehmet Günay (20.), 3:7 Norbert Jaszczak (20.), 4:7 Norbert Jaszczak (20.), 5:7 Norbert Jaszczak (20.), 6:7 Mats Melahn (21.), 6:8 Diren-Mehmet Günay (23.), 6:9 Diren-Mehmet Günay (24.)

Mo., 20.04.2026, 21:45 Uhr
DNA Athletics
FC PLYRS United
5
2
Abpfiff

DNA Athletics - PLYRS United 5:2
Tore: 1:0 Ayoub Boukhari (2.), 2:0 Soufian Charraoui (3.), 3:0 Ayoub Boukhari (8.), 3:1 Josip Sesar (15.), 4:1 Soufian Charraoui (16.), 4:2 Mergim Dervishaj (22.), 5:2 Raffael Kobrowski (24.)

Mo., 20.04.2026, 22:30 Uhr
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
6
5
Abpfiff

BUZZ Club - Onefootball 6:5 n. V.
Tore: 0:1 Konstantin Fries (4.), 1:1 Gino Lago Bentron (5.), 1:2 Lukas Betz (8.), 2:2 Gino Lago Bentron (13.), 3:2 Tarik Sormaz (17.), 4:2 Mustapha Chahrour (18.), 5:2 Hischem Metidji (18.), 5:3 Amar Dzindic (19.), 5:4 Nedzad Plavci (19.), 5:5 Sebastian Divis (19.), 6:5 Danijel Suntic (24.+1)

Der 7. Spieltag im Überblick:

Mo., 13.04.2026, 18:00 Uhr
The Pack
BUZZ Club
2
4
Abpfiff

The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)

Mo., 13.04.2026, 18:50 Uhr
Two Stripes United
DNA Athletics
3
6
Abpfiff

Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)

Mo., 13.04.2026, 19:40 Uhr
FC Onefootball
Wontorriors FC
6
7
Abpfiff

FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).

Mo., 13.04.2026, 20:30 Uhr
FC Berlin City
Berliner Underdogs
4
8
Abpfiff

FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)

Mo., 13.04.2026, 21:20 Uhr
Eintracht Spandau
Fokus Eagles
4
9
Abpfiff

Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)

Mo., 13.04.2026, 22:10 Uhr
SC Bürgeramt
FC PLYRS United
9
5
Abpfiff

SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)