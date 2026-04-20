Icon League Season 4: Der 8. Spieltag im Liveticker

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und trifft im zweiten Spiel des Tages im Top-Duell auf den Drittplatzierten Berlin Underdogs.
Überhaupt müssen bis auf Fokus Eagles noch alle Mannschaften fleißig punkten, um die Top 8 und damit die Play-Ins zu erreichen. Dies dürfte für das noch sieglose Schlusslicht Eintracht Spandau nicht mehr möglich sein. Auch der Vorletzte FC Onefootball braucht bei fünf Punkten Rückstand heute unbedingt einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Buzz Club, sonst dürfte der Zug abgefahren sein.
FuPa ist am 8. Spieltag im Liveticker dabei.
Der 8. Spieltag im Überblick:
Two Stripes - Wontorriors
Fokus Eagles - Underdogs
SC Bürgeramt - The Pack
Eintracht Spandau - FC Berlin City
DNA Athletics - PLYRS United
BUZZ Club - Onefootball
Der 7. Spieltag im Überblick:
The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)
Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)
FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).
FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)
Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)
SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)