 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Icon League Season 4: Der 8. Spieltag im Liveticker

Baut Fokus Eagles den Startrekord aus?

von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Bader

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Icon League
Eintracht Spandau
Underdogs
SC Bürgeramt
Fokus Eagles

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und trifft im zweiten Spiel des Tages im Top-Duell auf den Drittplatzierten Berlin Underdogs.

Überhaupt müssen bis auf Fokus Eagles noch alle Mannschaften fleißig punkten, um die Top 8 und damit die Play-Ins zu erreichen. Dies dürfte für das noch sieglose Schlusslicht Eintracht Spandau nicht mehr möglich sein. Auch der Vorletzte FC Onefootball braucht bei fünf Punkten Rückstand heute unbedingt einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Buzz Club, sonst dürfte der Zug abgefahren sein.

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FuPa ist am 8. Spieltag im Liveticker dabei.

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Der 8. Spieltag im Überblick:

Heute, 18:00 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
4
7
Abpfiff

Two Stripes - Wontorriors

Heute, 18:45 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
0
0

Fokus Eagles - Underdogs

Heute, 19:30 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
The Pack
The PackThe Pack
19:30live

SC Bürgeramt - The Pack

Heute, 20:30 Uhr
Eintracht Spandau
Eintracht SpandauEintracht Spandau
FC Berlin City
FC Berlin CityFC Berlin City
20:30live

Eintracht Spandau - FC Berlin City

Heute, 21:15 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
21:15

DNA Athletics - PLYRS United

Heute, 22:00 Uhr
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
22:00live

BUZZ Club - Onefootball

Der 7. Spieltag im Überblick:

Mo., 13.04.2026, 18:00 Uhr
The Pack
The PackThe Pack
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
2
4
Abpfiff

The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)

Mo., 13.04.2026, 18:50 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
3
6
Abpfiff

Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)

Mo., 13.04.2026, 19:40 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
6
7
Abpfiff

FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).

Mo., 13.04.2026, 20:30 Uhr
FC Berlin City
FC Berlin CityFC Berlin City
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
4
8
Abpfiff

FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)

Mo., 13.04.2026, 21:20 Uhr
Eintracht Spandau
Eintracht SpandauEintracht Spandau
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
4
9
Abpfiff

Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)

Mo., 13.04.2026, 22:10 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
9
5
Abpfiff

SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)