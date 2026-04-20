Icon League Season 4: Der 8. Spieltag im Liveticker

– Foto: Marco Bader

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und trifft im zweiten Spiel des Tages im Top-Duell auf den Drittplatzierten Berlin Underdogs.

Überhaupt müssen bis auf Fokus Eagles noch alle Mannschaften fleißig punkten, um die Top 8 und damit die Play-Ins zu erreichen. Dies dürfte für das noch sieglose Schlusslicht Eintracht Spandau nicht mehr möglich sein. Auch der Vorletzte FC Onefootball braucht bei fünf Punkten Rückstand heute unbedingt einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Buzz Club, sonst dürfte der Zug abgefahren sein.

FuPa ist am 8. Spieltag im Liveticker dabei.